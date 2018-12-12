(Görüntülü) Su borusu bomba gibi patladı, yol çöktü, evi su bastı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da sokak ortasında patlayan su borusu yolda 5 metre genişliğinde çukur açtı. Cemile Ozan\'ın (62) yalnız yaşadığı evini su basarken, bahçesinde bulunan kümes hayvanlarının bazıları telef oldu.



Olay, saat 13.00 sıralarında, Paşaköy Mahallesi Berberler Sokak\'ta meydana geldi. Sokakta yolun altından geçen içme suyu borusu bilinmeyen bir nedenle büyük gürültüyle patladı. Patlama sonucu Cemile Ozan\'a ait tek katlı evi su bastı. Bu esnada evde bulunan Cemile Ozan ile kendisini ziyarete gelen kızkardeşi Emine Yılmaz panik yaşadı. İki kardeş suların kısa sürede bastığı evden can havliyle dışarı çıktı. Büyük korku yaşayan ev sakinleri durumu itfaiyeye haber verdi. Evde maddi hasar oluşurken, bahçedeki bazı kümes hayvanları da telef oldu. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri suları tahliye etmek için çalışma başlattı. Belediye yetkilileri patlamanın nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.



Yaşanan olayı anlatan Cemile Ozan’ın o sırada evde bulunan kız kardeşi Emine Yılmaz, \"Misafirliğe gelmiştik. Ama şok olduk. Daha yeni oturmuştuk, ablam birden \'ölüyoruz, mahvolduk\' diye bağırarak geldi. Baktık ki tsunami şeklinde sular kaynıyor. Korkunç bir haldeydi\" dedi.



