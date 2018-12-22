(Görüntülü) Su birikintisinde yüzen ördekler kırmızıya boyandı (2)

HALK SAĞLIĞINI ETKİLEYECEK DURUM YOK İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,(DHA) Yalova Valisi Muammer Erol da konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak endişe edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. Vali Erol açıklamasında şu ifadelere yer verdi: ?İlimiz Gazi Osman Paşa Mahallesi Kış Sokak üzerinde bulunan boş arazide kırmızı renkli su birikintisi bulunduğuna dair basına da yansıyan bilgiler edinilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Yalova Belediye Başkanlığı ekiplerince yapılan ilk incelemelerde; yağmur sularının yol yapımında kullanılan dolgu malzemesinin tortuları ile birikerek, dolgu malzemesinin rengini aldığı değerlendirilmiş ve su birikintisi ile temas eden canlılarda olumsuz sağlık belirtileri bulunmadığı tespit edilmiştir. Suyun renginin normale döndüğü gözlenmiş olup olayın depremle ilgili olmadığı anlaşılmıştır. Halk sağlığını olumsuz etkileyecek durum tespit edilmemekle birlikte gerekli incelemeler yapılmak üzere numuneler ilgili kurumlarca alınmıştır.