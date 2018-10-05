(Görüntülü) Su altı drone'u ile Teknofest'te birinci oldular, hedefleri savunma sanayi

Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TÜRKİYE Teknoloji Takımı Vakfı (T3 VAKFI) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde İstanbul Yeni Havalimanı\'nda ilk kez gerçekleştirilen \'Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'ne katılan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Bilimleri Fakültesi\'nden öğretim görevlileri ve öğrencilerin yer aldığı ekip, İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisinde ürettiği su altı drone\'u ile 33 ekip arasında 1\'inci oldu. Ekip, su altı drone\'nunu geliştirerek savunma sanayine kazandırmayı hedefliyor.



KTÜ Mühendislik Fakültesi\'nden 6 öğrenci, su altı drone\'u üretti. 5 aylık bir çalışma sonucunda üretilen drone 100 metreye kadar suyun altında inebiliyor, görüntüleme yapıyor. Drone\'un yüzde 90\'ı yerli parçalardan oluşuyor. Ekip, ürettiği drone ile İstanbul Yeni Havalimanı\'nda ilk kez gerçekleştirilen Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali\'nde İnsansız Su Altı Sistemleri kategorisindeki yarışmaya katıldı. 33 ekip arasında 1\'inci olan ekip ödülünü İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun elinden aldı. Ekip, su altı drone\'nu geliştirerek savunma sanayine kazandırmayı hedefliyor.



\'GURURLUYUZ\'



Projenin danışmanlarından KTÜ Öğretim Üyesi Dr. Emre Peşmen, 2 yıl önce kurulan takımın önemli işler gerçekleştirdiğini belirterek, \"Daha önceden çeşitli yarışmalara katıldık, İstanbul\'da düzenlenen Teknofest\'te de 1\'inci olduk. 6 kişilik bir ekiple ve yaklaşık 4-5 ay süren bir çalışmayla üniversitemizi böyle bir eserle temsil ettik. Gururluyuz\" dedi.



\'HEDEFİMİZ SAVUNMA SANAYİ\'



Projenin diğer danışmanı Araştırma Görevlisi Hasan İslam Çopuroğlu da su altı drone\'nunu geliştirilerek savunma sanayisine kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Çopuroğlu, \"Bu cihaz gelecekte çok çeşitli alanlarda kullanım sağlayacaktır. Cihazın tamamen yerli olması yönüyle de ilerleyen zamanlarda sanayileşme ve ticarileşmede önünün açık olduğu görülüyor. Bundan sonra savunma sanayi için Savunma Sanayi Müsteşarlığı\'nın düzenleyeceği yarışmaya hazırlanıyoruz. Bugün çokça gündemde olan insansız hava araçları nasıl gökyüzünde kendi işlerini yapıyorsa bu araç da deniz altında aynı işlemi yapacaktır. Deniz üstü kadar deniz altı da savunma sanayisinde önemlidir. Hedefimiz drone\'u savunma sanayisine kazandırmak\" diye konuştu.



\'YERLİLİĞİ HEDEFLEDİK\'



Ekibin kaptanı KTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencisi Kaan Öztürk ise ürettikleri su altı drone\'unun yarışmaya katılan eserler arasında en fazla yerlilik oranına sahip olan eser olduğunu ifade etti. Öztürk, \"Cihazımız yarışmadaki diğer cihazlara göre en fazla yerlilik içeren ürün. Biz bu ürünü yaparken tamamen yerliliği hedefledik. Sonucunda da yarışmada en iyi performansı gösterdi, bu da bizi gururlandırdı. Su altında bir dalgıcın yapabileceklerinden çok daha fazlasını bu cihaz yapabilir. Biz bu cihazı daha da geliştirerek kullanım alanlarını artırmayı hedefliyoruz\" ifadelerini kullandı.



\'BU BİR BAŞLANGIÇ\'



Ürettikleri drone\'u geliştirmek istediklerini belirten Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği öğrencisi Tahsin Terzi ise \"Bu cihazı yapım sürecine başladık. Zaman geçtikçe ürünümüzü geliştirdik ve yarışmadan güzel bir sonuç alarak kendimizi kanıtladık. Yarışmada 1\'incilik ödülünü aldık ama bizim için bu bir başlangıç. Bundan sonraki süreçte aracımızı daha da geliştirmek istiyoruz\" dedi.



