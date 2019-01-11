(Görüntülü) Stratonikeia'da medeniyetlerin bütünleşmiş yapısı korunacak

MUĞLA\'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti, uzmanlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından hazırlanacak imar planıyla, gelecek kuşaklara aktarılacak.

Arkaik, Klasik, Helenistik, Roma İmparatorluğu, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ev sahipliği yapan, bu özelliğiyle dünyadaki nadir yerleşim yerlerinden biri haline gelen, \'gladyatörler şehri\' olarak bilinen Stratonikeia Antik Kenti\'nin doğal yapısının gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla çalışma başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazı Başkanlığı, Muğla Müzesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Yatağan Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve bölge halkının katılımıyla oluşturulan komisyon, antik kentin korunması hedefliyle imar planı hazırlıyor. Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen antik kentte yaşayan medeniyetlerin bütünleşmiş yapısının korunması için yapılan imar planının, kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

PLANLA TÜM MEDENİYETLERİN İZİ GÖRÜLEBİLECEK

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Stratonikeia çok özel bir kent. Burada yaşamış medeniyetlerin hepsinin izlerini koruyan, insanlar geldiğinde bütünü görebilecekleri bir plan için çalışıyoruz. Şu an neredeyse üçüncü aşamaya geldik. Son aşamaya doğru yaklaşıyoruz diye konuştu. Stratonikeia Antik Kenti Koruma Amaçlı İmar Planı\'nın plan müellifi olan şehir plancısı Ahmet Kaya ise, Stratonikeia\'nın gelecek kuşaklara aktarılması için sıkı bir çalışma gerçekleştirdiklerini söyledi. Kaya, antik kentin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını ve her medeniyetin kalıcı eserler bıraktığını kaydederek, Birden fazla dönemin iç içe yaşadığı bir bölgedeyiz. Biz de koruma amaçlı imar planında farklı dönemleri bir arada yaşatan ve bundan sonraki kuşaklara da aktaracak bir plan çalışması yapıyoruz. Halkın katılımıyla çalışmaların bir kısmı tamamlandı. Plan kararlarının düzeltilmesi sürecinde de tekrar yeni bir çalışmayı hazırlayıp yeniden araziye gelip, tüm katılımcılarla bir araya geleceğiz dedi.