(Görüntülü) Stada motosikletle girip sahada turladılar! (2)

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI (Sakarya) (DHA) - Adapazarı\'nda zemin yapısını iyileştirme çalışmasının yapıldığı Yeni Sakarya Stadyumu\'nda kimliği belirsiz 2 kişi sahada motosikletle gezdi. Olay güvenlik kamerasına yansırken, polis zeminin büyük bölümünde 2 santimetre göçük oluşmasına neden olan 2 kişinin peşine düştü. Adapazarı\'nda zeminin zayıf ve yetersiz olması sebebiyle bir süre önce bakım çalışmalarının başlatıldığı TFF 2\'nci Lig ekiplerinden Sakaryaspor\'un stadyumu olan Yeni Sakarya Stadyumu\'nda yaşanan bir olay şok etti. Zemin üzerinde inceleme yapan bakım ekibi, sahanın büyük bir bölümünde tekerlek izi olduğunu fark etti. Sahanın çimlerinde büyük çapta tahribat olduğunu gören görevliler, ne olduğunu anlamak için güvenlik kayıtlarını açtı. Görüntülerde dün akşam 17.40 saatlerinde saha içinde dolaşan bir motosikletin olduğu görüldü. Stadyuma ambulans girişinden girdiği tahmin edilen bir motosiklet üzerinde bulunan iki kişinin motosikletle saha içinde defalarca tur atarak, aracı kaydırmaları kameraya yansıdı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Sakarya Asayiş Şubesi\'ne bağlı polis ekipleri, stat içindeki ve dışındaki kayıtları izleyerek şüphelilerin eşgallerini tespit etmeye çalıştı. Yapılan araştırmada görüntülerin kaydedildiği dakikalarda stadyum çevresinden bir elektrikli motosikletin çalındığı ortaya çıktı. Aracı çalıp stadyumda eğlence yaptıkları ileri sürülen 2 şüphelinin, zemin üzerinden geçtiği noktalarda 2 santimetre göçük oluştu. Yaşanan bu olay \"Stadyumda güvenlik zafiyeti mi var, herkes içeriye nasıl giriyor\" sorularını akıllara getirdi. Konuyla ilgili konuşan Sakaryaspor Kulübü Başkan Vekili Cumhur Genç, bunu yapan kişilerin ve güvenlik şirketinin bunun hesabını vereceğini ifade ederek, \"Konunun takipçisi olacağız. Oraya girip bu olayı yapan şahısta, bu zafiyete sebebiyet veren güvenlik firmasındanda şikayetçi olacağız. Güvenlik kameralarından incelemeler yapılıyor. Şahısı bir şekilde bulacağız. Bu ihmalin sebebini güvenlik firmasıda verecek\" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.