(Görüntülü) Sporcular efsane atlet için koşacak

Sinem ERYILMAZ - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL,(DHA) - Türkiye Atletizm Federasyonu ile Balıkesir Altı Eylül Belediyesi\'nin efsane atlet İsmail Akçay adına düzenlediği geleneksel \"İsmail Akçay 10. Yol Koşusu\"nun basın toplantısı yapıldı. 9 Eylül\'de Balıkesir\'de düzenlenecek koşu öncesi İstanbul Ataköy\'deki Olimpiyatevi\'nde gerçekleştirilen basın toplantısına AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, organizasyona ismini veren eski milli atlet İsmail Akçay ve eski milli atlet Necdet Ayaz katıldı. Önemli bir organizasyona imza atacaklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Zekai Kafaoğlu, \"İsmail Akçay yaşayan bir efsane. Henüz 1968\'de olimpiyatlarda almış olduğu başarıyı yakalayan bir atletimiz yok. Önemli olan insanları sağlığı yerindeyken anabilmek. Biz bunu önemsiyoruz. Bu sene bu organizasyonun 10\'uncusunu gerçekleştiriyoruz. Her geçen sene çıtayı yükseltiyoruz. Bu sene yaklaşık 550 sporcu katılacak. 2014\'te 154 sporcu ile başladık. Geçtiğimiz sene 290\'ları bulduk. Bu sene 550\'ye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum. Çocuk sporcularımızı da ayrı bir kategoride yarıştırarak organizasyona ayrı bir renk katmaya çalışıyoruz. Geçmişine sahip çıkmayan milletlerin geleceği olamaz. Biz bu şekilde başarılı sporcularımıza sahip çıkarak gençlerimiz için de idol oluşturuyoruz, onlara hedef belirlemiş oluyoruz. Özellikle günümüzde gençleri meşgul eden sanal dünya onlar için büyük bir tehlike. Bunun önüne geçebilmemiz için de gençlerimizin enerjisini atabilecekleri herhangi bir spor dalı ile ilgilenmeleri gerekiyor. Biz de yerel yöneticiler olarak bütün gençlerimizin arkasındayız. Spor yapmak isteyen herkese imkan tanıyoruz\" dedi. Sporun içinde disiplin, barış, kardeşlik, arkadaşlık barındırdığını ifade eden Dr. Kafaoğlu, \"Sporun içinde bizi biz yapan değerler var. Onun için bunlara sahip çıkıyoruz\" şeklinde konuştu. ÇİNTİMAR: \"AKÇAY\'IN BAŞARISININ ÖNÜNE GEÇEBİLECEK GENÇLER YETİŞTİRİLMEK İSTENİYOR\" \"1968\'deki Meksika Olimpiyatları\'nda ülkemize kazandırılan başarının bugün hala yakalanamamış olması bu başarının büyüklüğünü bizlere yansıtıyor\" diyen Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, \"İnşallah İsmail ağabey hayattayken bu başarının önüne geçebilecek gençleri yetiştirebilelim. Bunun için ciddi emek sarf ediyoruz. Bunu elde edebilmek için gece gündüz çabalıyoruz. Kendisi de yıllarca kendisinin elde ettiği dereceyi birinin geçebilmesi için çok çaba sarf etti ama birini bulamadı. Bu duyuru ile daha büyük katılımlar sağlanarak bunu elde edeceğiz\" dedi. AKÇAY: \"SPOR, TANITIM ARACI HALİNE GELDİ\" Meksika\'da 1968 yılında yapılan olimpiyatlarda maratonda 4\'üncü olarak Türk atletizmi adına büyük bir başarıya imza atan İsmail Akçay ise kendi adına düzenlenecek koşu hakkında şunları söyledi: \"Uluslararası İsmail Akçay koşusunun bu sene 10\'uncusu gerçekleştiriliyor. Bu koşu için Balıkesir\'e Edirne\'den, Kars\'tan, Kenya\'dan, Etiyopya\'dan, Rusya\'dan sporcular geliyor. Bundan daha büyük bir reklam olur mu? Ben her zaman şunu söylerim; artık spor bir ülkenin, ilin, kuruluşun reklam ve propaganda aracı haline gelmiştir.\" \"BÜTÜN GENÇLERİ SPOR YAPMAYA DAVET EDİYORUM\" Konuşmasının devamında kendi izinden gidecek gençlere de tavsiyelerde bulunan efsane atlet, \"Gençlere en büyük tavsiyem spor yapmalarıdır. Gençlik elden gidiyor. Gencecik çocuklar sigara içiyor. Sporun düşmanı içki ve sigaradır. İçki ve sigaranın da spor. Bunun için bütün gençleri spor yapmaya davet ediyorum. Ayrıca sağlık için de gerekli. Bugün artık bütün hastalara \'spor yapın\' tavsiyesinde bulunuluyor\" ifadelerini kullandı. 12.5 kilometrelik parkurda yarışmak için kayıtların 8 Eylül\'e kadar devam edeceği bildirilen toplantıda şu ana kadar toplam 363 sporcunun kayıt yaptırdığı ve bunların 10\'unun yabancı olduğu kaydedildi. Toplantının ardından ise katılımcılara İsmail Akçay için özel hazırlanan video izletildi.