(Görüntülü) SPOR Phillip Cocu'nun açıklamaları (1)

Fenerbahçe - Bursaspor maçının ardından Ali DANAŞ - Gürkan DURAL / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe sahasında Bursaspor’u 2-1 yendi. Her iki takımın teknik direktörleri karşılaşmayı değerlendirdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, harika bir atmosferde maç oynadıklarını belirterek, \"Aslında biraz da aşırı istekli başladığımızı düşünüyorum, onlara neler yapabileceğimizi gösterme konusunda istekliydik. Bu da çok fazla hata yapmamıza neden oldu. Duran toptan golü yedikten sonra şunu hissettim, oyuncularım kendilerini daha özgür hissediyordu, ayağa kalkmayı başardık, geri dönmeyi başardık. 2 gol attık, tek burada güzel olmayan taraf 3\'üncü golü atıp bitiremedik. Önümüze seçenekler geldi ama o fırsatları değerlendiremedik. Maçın son kısmı geniş alanlarda oynandı. Biz gol atabilirdik ama rakibimiz de gol atabilirdi. Son kısımlarda daha akıllı olmamız gerekiyor. Şu anda gelebileceğimiz ve gelmek zorunda olduğumuz seviyede değiliz ancak bu akşamki galibiyet bizim için kıymetliydi. Bu 3 puan oyunculara özgüven verecek. İyi oynadığımız anlar da var, geliştirmemiz gereken konular da var” dedi. COCU: \"ÖZGÜVENE SAHİP OLMAMIZ LAZIM\" \"Futbolda tutkuyu severim ama kalbimizle oynarken, kafamızla da oynamak zorundayız” ifadesini kullanan Cocu, oyuna ilişkin \"Hücum futbolunu da oynatmayı severim ama maçın sonunda baktık ki kendimizi yorgun hissediyoruz, takımın ihtiyacını görmemiz gerekiyor. İleri çıkacağız, bunu görüyoruz ama bunu doğru bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Topu daha fazla ayağımızda tutmamız gerekiyor. Özellikle kontraya yatkın forvetlerle oynayan bu akşamki gibi bir rakiple oynuyorsanız sizin işiniz çok zorlaşıyor. Bizim birlikte kalmamız gerekiyor. Böyle anlarda bizim bu özgüvene sahip olmamız lazım. Baskı yapamıyorsak, kompakt kalmalıyız” değerlendirmesinde bulundu. \"BARIŞ KALİTELİ BİR GENÇ OYUNCU\" Benfica maçının farklı olacağını ve birbirlerine güvenmeleri gerektiğinin altını çizen Cocu, \"Bu akşam ürettiğimiz pozisyonlara bakarsak geçiş oyunlarından pozisyonlarımızın sayısı fazla. Ofansif geçişlerimiz fena değildi. Defansif oyunumuza bakarsak Mehmet çok iyi oyun sergiledi, Josef daha iyi olabilirdi. Top kaybını çok fazla sayıda yaptık. Eljif’in oyununu beğeniyorum, 18 yaşında. Kaliteli ve potansiyelli bir oyuncu. O’na salı günü ihtiyacımız var. Bir seçim yapmak durumundaydım, takım bir numaradır ve her şeyin önüne gelir. Barış iyi bir performans sergiledi. O da kaliteli genç bir oyuncu. Takım içinde dengeleri sağlamamız gerekiyor” yorumunu yaptı. Cocu son olarak, “Futbolu kupalar kazanmak için oynarsınınz. İlk günden son güne kadar sadece ben değil, ekibim ve çalışanlar değil, oyuncular da taraftarı mutlu edebimek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Bizi bekleyen uzun bir yol var” dedi. AYBABA: “HERKESE VAR DA BİZE YOK MU?\" Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba ise oyuncularına teşekkür ederek, \"2 senedir travma atlatan bir takımız. Yenilenme ve yapılanmaya ihtiyacımız vardı, bunu hızlı bir şekilde harekete geçirmek istedik ancak bu kadarını gerçekleştirebildik. Bu koşullarda geldiğimiz maçta oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnanılmaz bir mücadele örneği gösterdiler. Eğer biraz şansımız olsaydı maçı kazanabilirdik, futbol bu. Bir ışık gördük, umuyoruz ileride bu ışığı yayarak devam ettirebiliriz” diye konuştu. Fenerbahçe’nin genç oyuncusu Barış Alıcı’nın performansına ilişkin de konuşan Aybaba, \"Maçın olayı Barış’ın oyundan çıktığında bütün tribünlerin alkışlamasıydı. 25 senedir yapılmasını istediğim şeydi, 25 senedir yapamadığımızı Euro bir hafta da yaptı” dedi. Transfer için temasların sürdüğünü belirten deneyimli çalıştırıcı, \"Lima hiç santrfor oynamamıştı, Necid uzun süre bizle çalışmıyordu. İkinci yarı daha hızlı hücum yapacağız diye planladık, planlarımız tuttu ama gerçekten hücum hattında 3 tane oyuncuya ihtiyacımız var. Temaslarımız sürüyor. Daha iyi bir takım haline geleceğiz\" ifadelerini kullandı. Aybaba sözlerini, \"Yılın yorumu şöyle olacak, herkese var da bize yok mu\" diyerek noktaladı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: - Phillip Cocu\'nun açıklamaları - Samet Aybaba\'nın açıklamaları DHA-Spor - Türkiye-İstanbul / Kadıköy - Gürkan DURAL - Ali DANAŞ