(Görüntülü) Spor Kulüp Başkanı Genç 2020 Olimpiyatları'nda altın madalyanın en büyük adayı Rıza ve Taha'dır -1  

Biz ülkenin en önemli sporcularını barındırıyoruz

Rıza ve Taha yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok

ERCAN ATA ANKARA,(DHA)

Ankara ASKİ Spor Kulüp Başkanı Mehmet Genç, ASKİ Güreş kulübü olarak milli maçlar ve liglerde çok önemli bir başarıya sahibiz. Milli takıma verdiğimiz sporcuların çok fazla olmasından dolayı kulübüm ve şahsim adına mutluyum. Sporcularımızın aldığı başarılar ve şampiyonluklar bizi mutlu ediyor dedi.

Kadrosunda Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Soner Demirtaş gibi birçok önemli sporcuyu bulunduran ve Güreş dışında Tekvando ile Boks branşında da Türk sporuna hizmet veren ASKİ Spor Kulübü\'nün başkanı Mehmet Genç, Demirören Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Olimpiyatlara gidecek olan her sporcunun Türkiye\'yi en iyi şekilde temsil edeceğini ifade eden Genç, Biz kulüp olarak dünyanın en iyi iki başpehlivanını kadromuzda bulunduruyoruz. Rıza, Taha ve milli takıma verdiğimiz diğer sporcularımızın da kota alarak olimpiyatlarda bayrağımızı göndere çektirmek, İstiklal Marşı\'mızı okutturmak için mücadele edecekler. Bu bizim kulübümüz ve ülkemiz için olağanüstü bir olay. 2019 yılında Avrupa ve Dünya şampiyonalarında sporcularımızın derece yaparak kotaları alacaklarını düşünüyorum. Gönül tüm sıkletlerde ASKİ Spor Kulübü sporcuları olsun ister ama diğer tarafta da çok değerli kulüplerimiz var. Onlarda milli takımlara sporcu veriyor. Tüm kulüpler kendi sporcusunun oralara gitmesini ister. Hepimiz ülke menfaatini düşünüyoruz. İstiklal marşı ve bayrağı düşününce giden sporcuların hepsi bizim oluyor. Kim giderse gitsin, hepsinin ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. İnşallah tüm sıkletlerde kotaları alırız. Tam kadro olarak gider madalyaları alarak ülkemize döneriz diye konuştu

BİZ ÜLKENİN EN ÖNEMLİ SPORCULARINI BARINDIRIYORUZ

Kulüp olarak altyapıya önem verdiklerini ifade eden Mehmet Genç, Olimpiyatlarda 4, Avrupa şampiyonalarında 71 madalya alan bir kulübüz. Bu bizim kulüp olarak büyük bir başarımız. Biz bunun üzerine nasıl koyabiliriz onu düşünerek çalışmalarımızı yapıyoruz. Allah bize ülkemiz adına daha çok madalyalar kazandırmayı nasip etsin. Biz ülkenin en önemli sporcularını barındırıyoruz. Altyapıda da çok iyi sporcular var. Güreş, Boks ve Tekvando branşlarımızda da sporcularımızı alt millilere gönderiyoruz. Halter Milli takımının birçoğunu biz karşılıyoruz. Gençlik oyunlarında madalya alan sporcularımız var. Tekvando ve boksta da alt yapılara önem veriyoruz. Alt yapılarda da federasyonlara giden sporcularımız madalya kazanıyor. Bakıldığında en büyük başarılarımız güreşten geliyor ama grekoromen stil hocamız Olimpiyat madalyalı Mehmet Akif Pirim ifadelerini kullandı.

RIZA VE TAHA YENİNCE HERKES KUCAKLIYOR, YENİLİNCE ATEŞE ATMANIN BİR ANLAMI YOK

Taha Akgül ve Rıza Kayaalp\'in 2020 Tokyo Olimpiyatları\'nda altın madalyanın en büyük adayları olduğunu söyleyen Mehmet Genç, \'\'Taha Akgül, takımımız ve ülkemizin vazgeçilmez bir sporcusu. O bize 2011 yılında geldi ve 2018 yılına kadar şampiyonalarda kazanmadığı madalya kalmadı. Taha, Avrupa, Dünya ve Olimpiyatlarda aldığı madalyalarla ülke adına kendisini kanıtlamıştır. Son Dünya Şampiyonası\'nda madalya kazanamadılar ama biz buna kaza diyoruz. Aslan düştüğü yerden kalkmasını bilir. Taha\'da Rıza\'da bir aslandır. İkisi de düştüğü yerden kalkmasını bilir. Çalışmalarını ona göre yapıyorlar. Taha ve Rıza\'yı altın madalya kazandıklarında herkes alkışlıyor, kucaklıyor. Ancak yenildiklerinde de bu çocukların üstüne gidilmemesi lazım. Bu çocuklar da insan ve hatalar yapabilirler. Yenince herkes kucaklıyor, yenilince ateşe atmanın bir anlamı yok. Onların üzerinden başarısızlık algısı yaratmanın bir anlamı yok. 2020 Olimpiyatları\'nda altın madalyanın en büyük adayı Rıza ve Taha\'dır\'\'