(Görüntülü) Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya ''Badmintonda ciddi çıkış var''

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Badminton Federasyonu\'na ait kamp eğitim ve federasyon binasını ziyaret etti. Burada sporcularla sohbet edip, badminton oynayan Yerlikaya, Hayatımda ilk kez badminton oynadım. Güreş kadar zor bir spor dedi.

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Badminton Federasyon Başkanı Murat Özmekik ile birlikte Badminton Federasyonu\'na ait tesisleri gezdi. Tesislerden memnun kalan Yerlikaya, gençlere yapılan bu yatırımlar için Özmekik\'e teşekkür ederek, Hayatımda ilk defa badminton oynuyorum ve güreş kadar zor bir spor. Benim gördüğüm kadarıyla burada malzemelerin tamamı yerli. Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği kendi ülkemizde üretilen, hatta patentli, markası RTE olan bir ciddi bir organizasyon olmuş. Federasyonumuza bu malzemeleri öğrencilerle buluşturduğu için teşekkür ediyorum. Son zamanda badmintonda ciddi bir çıkış var. Bu çıkışın hızlı bir şekilde devam etmesini diliyoruz diye konuştu.

HER ŞEY TÜRK SPORUNUN BAŞARILI OLMASI İÇİN

Türk sporunun gelişmesi için bütün imkanları seferber ettiklerini söyleyen Yerlikaya, Her şey Türk sporunun başarılı olması, Türk milletini iyi temsil edebilmek için. Bayrağımızı göndere çektirebilmek ve İstiklal Marşı\'mızı dinletebilmek için. Emek olmadan yemek olmaz. Sporcularımızın aynı çatı altında hangi duyguyu paylaştıklarını, hangi eforu sarf ettiklerini birebir yaşıyoruz. Burada gerçekten devletin sunduğu büyük imkanlar verimli bir şekilde kullanıyor ifadelerini kullandı.