(Görüntülü) Spiker Kübra Eken'i darp eden eşine 12 ay 15 gün hapis (2)
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- SPİKER eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı
04 Aralık 2018 18:16
Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- SPİKER eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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