(Görüntülü) Spiker Kübra Eken'i darp eden eşine 12 ay 15 gün hapis (1)

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)- SPİKER eşi Kübra Eken’i darp ederek beyin kanaması geçirmesine neden olduğu gerekçesiyle yargılanan Neptün Bülent Eken kasten yaralama suçundan 12 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.