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Dünya

(Görüntülü) Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

İstanbul, (DHA) - Soyuz MS-11 üç mürettebatıyla Kazakistan'ın Baikonur Uzay Üssü'nden uzaya fırlatıldı

03 Aralık 2018 19:43

İstanbul, (DHA) - Soyuz MS-11 üç mürettebatıyla Kazakistan\'ın Baikonur Uzay Üssü\'nden uzaya fırlatıldı. Kazakistan\'ın Baykonur Uzay Üssü\'nden fırlatılan Soyuz, NASA astronotu Anne McClain, Kanadalı astronot David Saint-Jacques ve kozmonot Oleg Kononenko\'yu taşıyor. NASA\'nın astronotu Nick Hague ve kozmonot Alexey Ovchi\'yi taşıyan Soyuz MS-11 ilk kez 11 Ekim\'de fırlatılmış kalkıştan iki buçuk dakika sonra, arıza yapmıştı. İki astronot bu başarısız denemenin ardından yara almadan kurtulmuştu.

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