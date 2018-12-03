(Görüntülü) Soyuz MS-11 uzaya fırlatıldı

İstanbul, (DHA) - Soyuz MS-11 üç mürettebatıyla Kazakistan\'ın Baikonur Uzay Üssü\'nden uzaya fırlatıldı. Kazakistan\'ın Baykonur Uzay Üssü\'nden fırlatılan Soyuz, NASA astronotu Anne McClain, Kanadalı astronot David Saint-Jacques ve kozmonot Oleg Kononenko\'yu taşıyor. NASA\'nın astronotu Nick Hague ve kozmonot Alexey Ovchi\'yi taşıyan Soyuz MS-11 ilk kez 11 Ekim\'de fırlatılmış kalkıştan iki buçuk dakika sonra, arıza yapmıştı. İki astronot bu başarısız denemenin ardından yara almadan kurtulmuştu.