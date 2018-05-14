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(Görüntülü) Soymak için günlerce plan yaptıkları kasa boş çıktı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, evdeki para kasasını soymak için günlerce plan yapan 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı

14 Mayıs 2018 15:27

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da, evdeki para kasasını soymak için günlerce plan yapan 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Eşkali belirlenen hırsızlar, polis tarafından yakalandı. Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, yaklaşık 2 ay önce, Kepez ilçesi Ermenek Mahallesi\'ndeki müstakil evde meydana geldi. Eve girebilmek amacıyla günlerce keşif yapan hırsızlar, içerideki para kasasını çalmak için hazırladıkları planı uygulamaya koydu. Eve, saat 22.00 sıralarında gelen maskeli 4 kişi, ilk olarak evin bahçesindeki köpeği, ucunda ip bulunan demir çubukla yakalamaya çalıştı. Amaçlarına ilk başta ulaşamayan hırsızlar, daha sonra köpeği kulübesine soktu. Hırsızlardan biri, duvardan bahçeye atlayıp, köpeği kulübesine kilitledi. Güvenlik kamerası ile alarmı da fark eden hırsızlar, alarm kutusunu yanlarındaki su dolu kovaya sokarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra pencereden eve giren 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Hırsızlar, evden bir şey almadan ayrıldı. Sabah geldiğinde hırsız girdiğini fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların eşkalini tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmanın ardından S.Ç. (35), B.Ç. (44), M.A. (35) ve T.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

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