(Görüntülü) Sosyal Medyanın fenomenlerinden "Facia Üçlü"

Türkiye\'nin en popüler YouTuber\'larından Sefa Kındır, Mami Emen ve Emre Gül başrollerini paylaştığı \"Facia Üçlü\" adlı sinema filminin galası yapıldı

\'Facia Üçlü\' komedi sinema filminin galasına Deniz Oral, Hülya Şen ve Yakup Yavru gibi ünlü oyuncular katıldı. 24 Ağustos\'ta gösterime girecek filmin konusu ise şöyle;

Talihsiz tesadüfler sonucu hayatları kesişen üçlü, Emre\'ye dedesinden kalan tarlaları almak için köyün yolunu tutar. Esas plan tarlaların üzerine konmakken Emre\'nin muhtarın kızına aşık olması ile işler değişir. Kızı elde etmek için denemedikleri yol kalmayan üçlü işi araba yarışına kadar götürür. Ama araba yarışının ardından işler, hiç de tahmin etmedikleri noktalara gidecektir. Yaza damgasını vuracak, içimizi ısıtacak sımsıcak bir Adana komedisi bizi bekliyor.. Sosyal medyada ün kazanmış Emre Gül, Sefa Kındır ve Mami Eren\'in başrolünde oynadığı Facia Üçlü filminde Deniz Oral, Hülya Şen, Yakup Yavru gibi usta oyuncular yer alırken; Ömer Faruk Bostan, Ahmet Parlak ve Heijan gibi sanatçılar da müzikleri ile filme renk kattılar. Sosyal medyanın fenomen isimleri de konuk oyuncu olarak filmde yer aldı. Nez Demir, Selçuk Büyük, Gizem Tan, Fırat Kaymak gibi birçok fenomen filmin kahkaha dozunu arttırdı.