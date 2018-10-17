(Görüntülü) 'Sosyal medya, gazeteci adına biraz handikap yaratıyor'

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE Üniversitesi tarafından düzenlenen \'İletişim Ekimi\' programına katılan Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu iletişim konusundaki deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Sabuncuoğlu, \"Sanatçılar bir açıklama yapacaklarsa artık programlara ve gazetecilere çok fazla gerek kalmadı. Bütün duyurularını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bunlar menajer, gazeteci ve basın danışmanı adına biraz handikap yaratıyor\" dedi. Cumhuriyet Konferans Salonu\'nda düzenlenen söyleşiye katılan Show TV Magazin Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, sanatçıların açıklamalarını artık sosyal medya üzerinden yaptığını belirtti. Sabuncuoğlu, \"Sanatçılar bir açıklama yapacaklarsa artık programlara ve gazetecilere çok fazla gerek kalmadı. Bütün duyurularını sosyal medya üzerinden yapıyorlar. Bunlar menajer, gazeteci ve basın danışmanı adına biraz handikap yaratıyor. Olumlu tarafı ise her zaman etkileşim halinde oluyorsunuz; bu da güzel bir durum\" ifadelerini kullandı. İLK KİŞİSEL ÖDÜL HEYECANINI YAŞADI Programa katılan ve ilk kişisel ödül heyecanını yaşayan NTV Radyo Editörü İrem Gökbudak ise sahne heyecanının farklı bir duygu olduğunu söyledi. Gökbudak, \"Düzce Üniversitesi çok güzel bir etkinlik yapmış. İletişim Ekimi\'ni zaten başından beri takip ediyorduk NTV Radyo ailesi olarak. Bizim zamanımızda böyle etkinlikler yoktu. Çok kısıtlıydı. İletişimi çok geniş bir perspektiften ele aldılar. Habercisi var, magazincisi var, Yeşilçam\'ı var, sinemacısı var. Çok keyifli bir program oldu. Devamı da gelecek. Cuma günü sona eriyor. Öğrencilere ciddi bir deneyim kazandıracağına inanıyorum. Umarım İletişim Ekimi uzun yıllar devam eder ve biz de her yıl burada oluruz, destek veririz. Sahnede heyecanlandım çünkü biz mikrofonun karşısında yer alıyoruz ya da canlı yayınlara giriyoruz. Ama sahne bambaşka bir yer. Aldığınız tüm eğitimler anlamını yitiriyor. O spikerlik, sunuculuk, etkili konuşma, diyaframdan nefes al, artikülasyon çalışmaları hepsi anlamını yitiriyor ama bu heyecanı kaybetmemek de güzel. Canlı yayınlarda da ciddi bir stres yaşarız ama bunu severiz. Bunu da seviyorum. Beni çok onurlandırdı böyle bir ödüle layık görülmek. İlk kişisel ödülümdü. NTV Radyo adına çok ödül aldık. O yüzden yeri çok özel ve ayrı olacak\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Ömür Sabuncuoğlu ve İrem Gökbudak, öğrencilerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.