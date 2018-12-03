(Görüntülü) Sosyal deneyde, engelliye yardım etmek için koştular

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl ilçesinde, engellilere dikkat çekmek için yapılan sosyal deneyde, engelli rolü oynayan gencin düştüğünü görenler yardım etmek için koştu. Bu anlar gizli kamera ile görüntülendi. İnegöl Ertuğrulgazi Derneği Gençlik Komisyonu\'nun yaptığı sosyal deneyde, toplumun engellilere karşı duyarlılığı değerlendirildi. Engelli gibi davranan bir genç düşünce çevresindekilerin tepkileri ölçüldü. Çevredekiler, düşen gence yardım etmek için çabalarken, bu anlar da kameralar ile görüntülendi. Gençlik Komisyonu Başkanı Hasan Vezir, \"3 Aralık Dünya Engelliler Günü için sosyal deney yapmak ve her bireyin bir engelli adayı olduğunu hatırlatmak istedik. Başta İnegöl halkı olarak engelli vatandaşlarımıza yardım etmemiz gerektiğini düşündük. Engelliye engel olmamamız, onlara bir gün değil her gün ilgi göstermemiz gerekiyor. Yaptığımız sosyal deneyde vatandaşlarımızın güzel ilgisini gördük. İnegöllülere, gösterdiği duyarlılık nedeniyle, engelliler adına teşekkür ederiz\"dedi.