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(Görüntülü) 'Sosis' köpek, annesiz yavru kedileri emziriyor

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde hayvan barınağında köpeğin, biri gözleri görmeyen, 3 yavru kediyi emzirmesi, görenleri şaşırtıyor

13 Ocak 2019 19:04

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde hayvan barınağında köpeğin, biri gözleri görmeyen, 3 yavru kediyi emzirmesi, görenleri şaşırtıyor.

Özellikle engelli hayvanlara sahip çıkıp onlara bakan hayvansever Fatma Şeren’e ait barınakta yaşayan 80’e yakın hayvan arasındaki \'Tekir\', \'Bekir\' ve \'Tanus\' isimli yavru kediler, \'Sosis\' isimli köpek tarafından emziriliyor. Fatma Şener, özellikle engelli hayvanlara kendisine ait barınakta baktığını belirterek, 3 yavru kedinin köpek tarafından emzirildiğini söyledi. Tekir\'in gözlerinin görmediğini söyleyen Şener, yavru kedilerin \'Sosis\' köpek sayesinde beslenerek büyüdüklerini aktardı.

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