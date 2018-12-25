(Görüntülü) Sorgun Ormanı'nda turizm tesisi için ağaç kesimi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Manavgat ilçesindeki Sorgun Ormanı Titreyengöl mevkisinde turizm tesisi ve aquapark yapılması amacıyla ağaç kesimine başlandı. Firma yetkilisi Şakir Kartal, \"Projemizde bazı ağaçlar yapıların üzerinde kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu ağaçlar kestiriliyor\" dedi.



Manavgat\'ın Sorgun Ormanı Titreyengöl turizm merkezinde geçen yıl Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir firmaya aquapark ve yeme içme yerlerinin yapılması için 20 bin 285 metrekarelik alan turizm yatırımı olarak tahsis edildi. Firma, tahsisi yapılan alanın etrafını dün sac levhalarla kapatarak çalışmaya başladı. Bakanlık tarafından onaylanan projenin yüzde 10\'luk bölümüne denk gelen çam ağaçları ise Orman Bölge Müdürlüğü tarafından kestirilmeye başladı.



Firma yetkilisi Şakir Kartal, alanın tahsisinin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapıldığını ve projelerinin onaylandığını belirterek, \"Projemiz Bakanlık tarafından onaylandı. Projemizde bazı ağaçlar yapıların üzerinde kalıyor. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından bu ağaçlar kestiriliyor. Biz de bu konudan dolayı çok üzgünüz ama kaç ağaç kesilecekse onun 3 katı kadar ağaç dikimini başka yere yaptık. Ayrıca belirli bir süre bu diktiğimiz ağaçların bakım ücretini de ödedik\" diye konuştu.