(Görüntülü) Son dakika golüyle yenilen minikler gözyaşlarına boğuldu

Mesut MADAN BURDUR,(DHA) Burdur\'da dört gün süren Küçük Erkekler Futbol Yarı Final müsabakalarında son dakika golüyle final biletini kaybeden minik futbolcular gözyaşlarına boğuldu.

Burdur\'da Okul Sporları 2017- 2018 eğitim öğretim yılı Küçük Erkekler Futbol Yarı Final birinciliği 8 takımın katılımıyla Burdur Gazi Atatürk Stadı\'nda yapıldı. Turnuvada final karşılaşmalarında İzmir Karabağlar Fevzi Çakmak Ortaokulu Adana Şehit Murat Savaş Kale Ortaokulu\'nu 4-0 yenerek Türkiye finaline katılacak ilk takım oldu. İkinci karşılaşmada ise Konya Selçuklu İMKB Ortaokulu ile Bursa İnegöl Nuri Pakdil İmam Hatip Ortaokulu karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Ankara ekibi son dakikada attığı golle 2-1 kazanarak 30 Mayıs- 2 Haziran tarihleri arasında yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan ikinci takım oldu. Karşılaşmayı son dakika golüyle kaybeden Bursa ekibinin minik futbolcuları gözyaşına boğuldu.

Minik futbolcuları öğretmenleri teselli etti. Burdur Futbol İl Temsilcisi Murat Türker, Türkiye finallerinde mücadele edecek İzmir ve Konya ekiplerine başarı diledi.