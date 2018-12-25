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(Görüntülü) Son 1 ayda sigara ve içki kaçakçılığından 73 kişi gözaltına alındı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı

25 Aralık 2018 18:12

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 14 Kasım- 14 Aralık tarihleri arasında sigara ve tütün mamulleri ile içki kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda 73 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri aynı tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 42 bin 6 paket kaçak sigara, 38 bin 697 kaçak puro, 4 milyon 963 bin 500 makaron, 9 kilo 829 gram tütün, 4 bin 865 şişe kaçak ve sahte içki ile 10.165 litre metil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 73 şüpheliden, 11\'i sevk edildikleri adliyelerde tutuklanırken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 57 şüpheli hakkında 5607 sayılı \'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa\' göre işlem başlatıldı.

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