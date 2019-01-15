(Görüntülü) Soma'da ölen maden işçisi Zonguldak'ta toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- MANİSA\'nın Soma ilçesindeki özel maden şirketine ait kömür ocağında, üzerine kaya parçası düşmesi sonucu hayatını kaybeden maden işçisi Emin Karaçam (45) memleketi Zonguldak\'ın Kozlu ilçesine bağlı Çam köyünde toprağa verildi. Soma\'da özel maden şirketine ait kömür ocağında önceki gün meydana gelen olayda, üzerine kaya parçası düşen işçilerden Emin Karaçam ve Ramazan Cun yaralandı. Yaralı işçilerden Emin Karaçam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ramazan Cun ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Evli ve 3 çocuk babası Emin Karaçam için memleketi Zonguldak\'ın Kozlu ilçesine bağlı Çam köyünde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından köy camisinde düzenlenen törene Zonguldak Vali Yardımcısı Hüseyin Ergi, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnan, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Ahmet Demirci, Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul, maden işçileri ve yakınları katıldı. Büyük oğlu 11 yaşındaki Nevzat Karaçam da cenaze namazında saf tuttu. Emin Karaçam\'ın ikiz çocukları 6 yaşındaki Mustafa Karaçam ve Berat Karaçam ise cenazeye getirilmedi. Emin Karaçam, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında köy mezarlığında toprağa verildi.