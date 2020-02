(Görüntülü) Soma davasında 22'nci duruşmaya başlandı (2)

Barış GEZİCİ/AKHİSAR (Manisa), (DHA) - MANİSA\'nın Soma ilçesinde, 2014 yılında, 301 madencinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili 5\'i tutuklu 51 sanıklı davanın 22\'nci duruşması görülmeye başlandı. Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen ve 301 madencinin öldüğü facianın ardından açılan ceza davasının 22\'nci duruşması, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülmeye başlandı. Sosyal Haklar Derneği ve Çağdaş Hukukçular Derneği öncülüğünde, acılı ailelerin de katılımıyla duruşma öncesi yürüyüş düzenlendi. CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve birçok sivil toplum örgütü temsilcisi de yürüyüşe destek verdi. Akhisar eski istasyon önünde toplananlar, Şehit Murat Öztürk Caddesi üzerinden duruşma salonu önüne kadar yürüdü. Topluluk, yol boyunca, ölen madencilerin isimlerinin de yazdığı \'Unutmadık, unutturmayacağız\' yazılı pankartları taşıdı. Yürüyüşe katılanlar, \'301\'in hesabı sorulacak\', \'Anaların gözyaşı katilleri boğacak\', \'Kaza değil cinayet, kader değil katliam\', \'Soma\'nın ateşi AKP\'yi yakacak\', \'Gün gelecek devran dönecek katiller halka hesap verecek\', \'Soma\'nın kömürü katilleri yakacak\' sloganları attı. Grup adına basın açıklamasını yapan Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği üyesi, maden işletmesinde hayatını kaybeden Uğur Çolak\'ın babası İsmail Çolak, \"Bugün burada 49 aydır süren acı ve öfkenin varsa hukuksal bir karşılığı artık görmek istiyoruz. Adalet istiyoruz, adalet için toplandık. Seçimlere günler kala mitingde vaatlerde bulunanlara inat, emeğin ve alın terinin anlamını biz biliriz. Bu işi birlikte tamamlamak için toplanık. Biliyoruz ki davamızın son sürecine geldik.1 yıl boyunca beklediğimiz mütalaa suçlulara ödül niteliğinde açıklandı. Artık karar duruşmasına yaklaştığımız şu süreçte, inatla ve inatla bu salonda olacağımızı ve sanıkların yüzlerine baka baka \'adalet\' diye haykıracağımızı bir kez daha söylüyoruz. Dost ve düşman iyi bilsin ki bu dava bizi çocuklarımızı ve eşlerimi geri getirmeyecek. Ama dava sonucu her iş cinayetinde emsal teşkil edecek patron ve işçi kanı ile büyüyecek bir Soma, bir Ermenek, bir Şirvan daha yaşanmayacak. Mücadelemiz bunu içindir. Soma için adalet, herkes için adalet\" dedi. Basın açıklamalarının ardından duruşmaya katılmak isteyen avukatlar ve madenci aileleri, polis kontrolünden geçip, duruşmanın görüldüğü mahkeme salonuna girdi. DAVANIN GEÇMİŞİ Manisa\'nın Soma ilçesinde, 13 Mayıs 2014\'teki maden kazasında, 301 madenci hayatını kaybetti. Faciadan sonra başlatılan adli süreçte, aralarında Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru ile İşletme Müdürü Akın Çelik\'in de aralarında bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Facianın yıl dönümüne 2 ay kala 2 Mart 2015 tarihinde iddianame, Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi\'nce kabul edildi. İddianamede, tutuklu 8 kişi için \'olası kastla öldürme\' suçundan 301 kez 20- 25 yıl, \'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama\' suçundan 162 kez 2- 6 yıl hapis cezası istedi. Tutuksuz 38 zanlı için de \'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ile birlikte birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma\' suçundan 2- 15 yıl hapis istendi; ancak bu kişilerden 25\'inin cezalarının, \'kusur\' durumundan dolayı 3\'te 1 oranında artırılması talep edildi. Geçen yıl 25 Aralık\'taki duruşmada da tutuklu sanıklardan maden mühendisleri Hilmi Kazık ve Yasin Kurnaz, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Geçen yıl 17 Ekim\'deki bir diğer duruşmada da vardiya amiri ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Son bilirkişi raporundaki suçlamalardan dolayı Alp Gürkan, Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç hakkında \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermek\'ten 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı ve bu dosya ile birleştirildi. Dava açıldığında 46 olan sanık sayısı da 51\'e yükseldi. DAVANIN TUTUKLU SANIKLARI Cezalandırılmaları istenen sanıklardan tutuklu olan 5 kişi şöyle: \"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Doğru, Maden Mühendisi, İşletme Müdür Yardımcısı İsmail Adalı, İşletme Müdürü Akın Çelik ve maden mühendisi Ertan Ersoy\" Tutuksuz yargılanan 46 sanığın isimleri ise şöyle: \"Soma Kömür İşletmeleri A.Ş.\'nin patronu Alp Gürkan, yönetim kurulu üyeleri Hayri Kebapçılar, Mustafa Yiğit, Murat Bodur, Haluk Sevinç ile mühendisler Yasin Kurnaz, Hilmi Kazık, Yalçın Erdoğan, Harun Güneş, Fuat Ünal Aydın, emniyet teknikerleri Mehmet Ali Günay Çelik, Ergün Yılmaz, Coşkun Derici, Necati Karadeniz ve Harun Yılmaz, Erdem Cambaz, Serkan Kocaman, Soner Günay, Ümit Şahin, Nazmicem Nesemioğulları, Hüseyin Alkan, Adem Ormanoğlu, Burhan Karabaş, Sertaç Büyükgüney, Nimetullah Uğurlu, Efkan Kurt, Mehmet Bayri, Sertan Günay, Batuhan Ünlüyol, Ozan Sezer, Erdoğan Cinoğlu, Halil Sarı, Serhat Dinç, Saltuk Alp Demir, Uğur Karabulut, Serdar Günay, Mehmet Uçgun, Ömer Değirmenci, Fahri Pançar, Olcay Erşin, Mehmet Avcı, Halil Burhan, Hüseyin Ergin, Hilmi Karakoç, Mehmet Erez ve Caner Uysal\"