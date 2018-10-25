(Görüntülü) Sokak hayvanlarına kış desteği

İZMİRLİ gitarist Gökhan Özden\'in bir süredir düzenlediği \'hayvanlar için mama bağışı\' konseptli konserler ile yüzlerce kilo mama toplanıyor, barınaklara dağıtılıyor. Kış mevsimi başlamadan düzenlenen son konserde, müzikseverlerin getirdiği yaklaşık 350 kilo ağırlığındaki köpek maması Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı\'na teslim edildi. Sokak hayvanlarına yardım amaçlı ücretsiz konserler veren rock müzik grubu Pislick Kedi ve hemen ardından sahne alan Nasty Beast, hem İzmirli müzikseverlere keyifli bir gece yaşattı hem de soğuk kış günleri için sokak hayvanlarına mama bağışı yaptı. Alsancak\'taki bir kafede düzenlenen konserde yaklaşık 200 hayvanseverin biraraya geldiğini söyleyen gitarist Gökhan Özden (33) 350 kilo köpek maması topladıklarını anlattı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen konserde izleyicilerin getirdiği mamaları Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı\'na teslim ettiklerini belirten Özden, etkinliğe farklı şehirlerden gelenlerin de destek verdiklerini ifade etti. Projeye desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden Özden, Diğer müzik grupları ve muzisyen arkadaşlar da benzer organizasyonlar düzenlemeye başladı. Birbirimizle irtibat içindeyiz, birbirimizi destekliyoruz. Sokak hayvanları için yapılan her etkinlik çok huzur verici. Soğuk havalar geliyor, lütfen onlar için yardımlarınızı esirgemeyin diye konuştu. Havaların soğuması nedeniyle sokaktaki binlerce kedi ve köpeğin zor durumda olduğunu belirten Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı yetkilileri ise mama, kulübe ve su ihtiyaçları olduğunu söyleyerek duyarlı vatandaşlardan destek istedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Mamalardan görüntü, -İzleyicilerden görüntü, -Konserden genel ve detay görüntü, -Şopengazi Nebiha Deprem Hayvan Barınağı yetkililerin konuşmasından görüntü. Haber - Kamera Nevra UÇKAÇ İZMİR, (DHA)