(Görüntülü) Sokak hayvanlarına her gün bir ton mama

İSTANBUL, (DHA) –İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların etkisini artırmasıyla şehrin ücra noktasında yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yardıma başladı. Şehrin 199 noktasına günlük 1 ton mama dağıtımı yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi havaların soğumasıyla şehrin ücra noktalarında yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz sokak hayvanları için mama yardımı yapıyor. İstanbul genelinde can dostlarımıza her gün toplam 1 ton kuru mama dağıtılıyor. Belediye’nin Veterinerlik Hizmetleri görevlilerinden alınan bilgiye göre; Eyüp, Arnavutköy, Sarıyer, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Kartal başta olmak üzere İstanbul genelinde 199 farklı besleme noktası bulunuyor. DAĞITIMA SABAHTAN BAŞLANIYOR Besleme noktalarına bırakılan mama miktarı bölgedeki hayvan sayısına göre değişiyor.İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı 419 personel ve 29 adet Hayvan Nakil Aracı’yla besleme noktalarına kuru mamalar ulaştırılıyor.Kuru mamaların dağıtımına sabah saatlerinden itibaren başlanıyor. Konuyla ilgili İBB Veterinerlik Hizmetlerinde görev alan Murat Naldemirci, 6 yıldır bu görevi sürdürdüğünü anlattı. Naldemirci, “Sokakta yaşamını sürdüren ve sahipsiz hayvanlara soğuk havaların gelmesiyle birlikte beslenme yardımı yapmaya çalışıyoruz. Ben çalışmaya başlamadan öncesi de her yıl sokak hayvanlarına mama desteği sağlamak için çalışılıyordu” ifadelerini kullandı. Belediye yetkililerince vatandaşlara, “Sokakta gördükleri yaralı, sakat veya aç durumdaki sokak hayvanlarını ALO 153 hattını arayarakbilgilendirebilecekleri” hatırlatmasında bulunuldu. Ayrıca; ısınmak için aracın altına girme olasılığı bulunan canlıların zarar görmemesi için, “kaputa vur”maları” tavsiyeleri verildi.