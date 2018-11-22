(Görüntülü) Soğan halde 3, pazarda 5 lira (2)

Gülseli KENARLI – Harun UYANIK / İSTANBUL, (DHA) - HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak soğan stokçuları bulunduğunu açıklamış, fırsatçılara izin verilmeyeceğini söylemişti. İstanbul\'da halden kilosu 3 liradan çıkan soğan pazarlarda 5 liraya satılıyor. Pazarcıların bazıları stokçuluk nedeniyle fiyatların yükseldiğini belirtirken, bazı pazarcılar ise soğanın depolanmasının çürümemesi için \"gereklilik\" olduğunu söylüyor. Tüketiciler ise, yüksek soğan fiyatlarından şikayet ediyor. “BU DEPOLANAN BİR MAL\" Fiyatı bir haftada ikiye katlanarak 5 lirayı bulan soğanın stoklanması konusunda tartışmalara ilgilii olarak İstanbul Yaş Sebze Meyve Bostan Komisyoncuları ve Tüccarları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Dayan, soğan ve patatesin depolanan bir ürün olduğunu belirterek, şunları söyledi: \"Eğer depolamazsak, Nisan’a kadar biz ne yiyeceğiz? Bir ay içerisinde bunu piyasa sürersek daha sonra biz ne yiyeceğiz, ithal mi getirelim? Bu depolanan bir mal. Mutlaka depolarda saklanmalı ve zaman içerisinde yani arz talebe göre tüccar piyasa sürmeli. Bunu zamanı geldiğinde bu işin ticaretiyle uğraşanlar piyasaya sürer, süremezse depolarda çürütürler. Soğan yetiştikten sonra bir ay içerisinde tarladan toplanmazsa çürür, çöpe atarsın. Üretici mecburi olarak bu işin ticaretini yapanlara veriyor. Tüccar arkadaşlarımız da depoya koyuyorlar, başka yapacak bir şey yok.\" “BU BİR AYDA TÜKETİLECEK BİR ÜRÜN DEĞİL\" Hal toptancısı Hamza Altınok da soğanı kilosu 2 lira 70 kuruştan aldıklarını ve 3 liradan sattıklarını belirterek, geçen yıl çiftçilerin rekolte fazlalığından dolayı soğandan zarar ettiklerini ve bu sene az ekim yaptıklarını belitti. Altınok, “Bir de mavi küf dediğimiz bir hastalık oldu. Bunun için de rekolte çok düştü ve talebe cevap verilemedi\" dedi. Altınok, “Patates ve soğan, depolanan ürünlerdir. Bir ay içerisinde bu ürünü sattığınız zaman diğer aylarda bu millet ne yiyecek? Yeni mahsul dördüncü ayda çıkıyor. O zamana kadar bu piyasa stoklanan, depoya konan çiftçilerin mallarıyla dengeleniyor. Bu bir ayda tüketilecek bir ürün değil. Şu anda soğanın satılması konusunda bir telkinde bulunuyor büyüklerimiz. Eğer bir ay içerisinde millet yüklenirse soğan çok büyük açık verir\" diye konuştu. DEPOLANMASINA KARŞI OLAN DA VAR SAVUNAN DA Pazarcılar ise soğanın stoklanması konusunda ikiye bölünmüş durumda. Bazıları soğan ve patates gibi ürünlerin depolanması gerektiğini ancak böyle birkaç ay dayanabileceğini savunuyor. Bazı pazarcılar ise soğan fiyatının depolarda tutan tüccarlar yüzünden yükseldiğini söylüyor. TEZGAHLARA UZAKTAN BAKMAKLA YETİNİYORLAR Fiyatlardaki değişim ise en çok tüketiciyi vuruyor. Soğan fiyatlarının el yaktığını düşünenden var, taneyle soğan alan da. Bazı tüketiciler ise soğan tezgahlarına sadece uzaktan bakmakla yetiniyor.