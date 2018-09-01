(Görüntülü) Sofuoğlu'nun motosikletini 10 kişi taşıdı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- AK Parti Gençlik Kolları\'nca hazırlanan \'Kampüse Hoş Geldin\' isimli reklam filminin çekimleri sırasında, yüksek bir yere taşınması gereken dünya şampiyonu eski milli yarışçı Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu\'un motosikletini, kendisi ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ\'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi taşıdı.



Ak Parti Gençlik Kolları\'nın, üniversiteye yeni başlayacak olan gençlere yönelik hazırladığı \'Kampüse Hoş Geldin\' isimli reklam filmi, İzmir, İstanbul, Ankara ve Trabzon\'da yapılan çekimlerin ardından tamamlandı. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, şampiyon motosikletçi ve Ak Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu\'nun da rol aldığı reklam filminin, bir hafta içerisinde gösterime girmesi beklenirken, İstanbul\'daki çekimler renkli görüntülere sahne oldu.



MOTOSİKLETİ TAŞIDIRLAR



İstanbul Florya\'da yapılan çekimler sırasında, bir sahne için Sofuoğlu\'nun motosikletinin yüksek bir yere taşınması için merdivenlerden çıkarılması gerekti. Bunun üzerine, aralarında Hamza Dağ ve Kenan Sofuoğlu\'nun da bulunduğu 10 kişilik bir grup, motosikleti kaldırıp, taşıdı. Kenan Sofuoğlu\'unun motosikletinin taşındığı o anlar, renkli görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.