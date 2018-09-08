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(Görüntülü) Şoförü uyuyan kamyonun çarptığı yaya öldü; kaza anı kemaraya yansıdı

Sait KUZU/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı'ya (59) çarptı

08 Eylül 2018 23:34

Sait KUZU/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN\'da şoförünün direksiyon başında uyuduğu kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı\'ya (59) çarptı. Yazıcı yaşamını yitirirken, kamyon şoförü Gürdal T.\'nin uykuya yenik düşmesi ve kısa süre sonra da yaşanan kaza, aracın içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. 

Kaza, dün sabah saatlerinde Samsun-Ordu karayolu Karacalı mevkiinde meydana geldi. Samsun\'dan Ordu yönüne giden 34 BET 392 plakalı kamyon, şoför Gürdal T.\'nin direksiyon başında uyuması sonucu kontrolden çıktı. Kamyon, yol kenarında sabah yürüyüşü yapan Burhan Yazıcı\'ya (59) çarptı. Kamyonun üzerinden geçtiği Burhan Yazıcı, kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Gürdal T., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Bu arada, kaza anı saniye saniye kamyonun içindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gürdal T.\'nin kamyonun başında uykuya yenik düştüğü, kısa süre sonra da aracın yoldan çıkıp Burhan Yazıcı\'ya çarptığı görüldü. 

 

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