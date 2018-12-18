T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Sobadan çıkan yangında, mahsur kalan kişi kurtarıldı

Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Haydar Yakut (85), itfaiye ekiplerince kurtarıldı

18 Aralık 2018 01:32

Doğan ÇİZMECİ /TURGUTLU(DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, 4 katlı apartmanda çıkan yangında mahsur kalan Haydar Yakut (85), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Elleri ve yüzünden hafif yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Yıldırım Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerindeki 4 katlı apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, Haydar Yakut evde yalnız olduğu sırada sobayı yakmak istedi. Yaktığı ateşin ardından sobanın harlaması sonucu, evdeki eşyalara ateş sıçradı. Kısa sürede evdeki birçok eşya yanmaya başladı, Yakut\'un yardım çığlıklarını duyan komşusu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği erleri, kilitli olan kapıyı koçbaşıyla kırarak yaşlı adamı son anda kurtardı. Yangın büyümeden kontrol altına alınırken, yoğun duman altında kalan Yakut sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi. Ellerinden ve yüzünden yaralanan Yakut, Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yakut\'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DoğanTURGUTLUDHA MANİSA TurgutluHaydar YakutElleriYakut Turgutlu Devlet HastanesiYangınYıldırım Mahallesi Cumhuriyet CaddesiYaktığıKısaYakutOlayManisa Büyükşehir Belediyesi TurgutluAmirliğiEllerinden
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24