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(Görüntülü) Soba yakarken çıkan yangında öldü

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Sultan Uslu (65), soba yakarken evde çıkan yangında yaşamını yitirdi

11 Ocak 2019 21:20

Efendi ERKAYIRAN KADİRLİ,(Osmaniye),(DHA) Osmaniye\'nin Kadirli ilçesinde Sultan Uslu (65), soba yakarken evde çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yeni Mahalle\'de oturan Sultan Uslu, yakmak istediği sobanın birden alev alması nedeniyle kıyafetleri ve saçı tutuştu. Sobadan uzaklaşmaya çalışan Uslu, yere düştü. Alevler kısa sürede evi sarınca dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Anacak alevlerin arasında kalan Sultan Uslu\'nun yanarak öldüğü belirlendi. Uslu\'nun cenazesi Cumhuriyet Savcısı\'nın yaptığı incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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