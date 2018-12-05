(Görüntülü) “Smart Beyoğlu” ile her şeye tek tıkla ulaşmak mümkün

İSTANBUL,(DHA)-Yerli ve yabancı turistlerin Beyoğlu’nu keşfetmelerini kolaylaştıracak ‘Smart Beyoğlu’ projesi düzenlenen basın lansmanı ile kamuoyuna tanıtıldı.Lansmanda konuşan Başkan Ahmet Misbah Demircan, ‘Smart Beyoğlu’nun Beyoğlu’na gelen insanlara bir hediye olduğunu söyledi.





Dijitalleşen Beyoğlu’nun en somut örneklerinden birisi olan ‘Smart Beyoğlu’ görücüye çıktı. Beyoğlu Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje ile Belediye-İşletme-Vatandaş arasındaki bağı güçlendirecek bir platform oluşturuldu. Dijital bir platform olan Smart Beyoğlu uygulaması ile vatandaşlar, belediye hizmetlerinin yanı sıra otellerden tarihi mekanlara, restoranlardan ibadethanelere kadar çevresindeki her şeye tek tıkla ulaşabilecek.





Bölgedeki yerli ve yabancı turistlerin Beyoğlu’nu keşfetmelerini de kolaylaştıracak proje, düzenlenen basın lansmanı ile kamuoyuna tanıtıldı.‘Beyoğlu’nun dijital hafızası’ sloganıyla hayata geçirilen ‘Smart Beyoğlu’nun lansmanı Akademi Beyoğlu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’ın yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.





“BEYOĞLU’NA GELEN İNSANLARA YAPILMIŞ BİR HEDİYEDİR”





Lansmana katılan ve Smart Beyoğlu projesi hakkında bilgi veren belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan,” Mekanlarla ilgili elimizde detaylı bilgi varsa, bu mekanları gelen başlıklara bölelim ve gelen insana sunum yapar hale getirelim istedik. Eğer bir turist ise ya da burada yaşayan ise, Beyoğlu’na ilişkin ne bilmesi gerekiyorsa hemen bunu bilsin, görsün, konuşsun. Bugün bu lansmanın bütün hedefi bir belediye çalışmasının ötesindedir. Beyoğlu’na gelen insanlara yapılmış bir hediyedir” dedi.