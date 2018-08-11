(Görüntülü) Slimani, İstanbul'a geldi (3)

Mustafa AKIN - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL (DHA) - Fenerbahçe\'nin kiralık olarak kadrosuna katmak istediği ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı golcü oyuncu Islam Slimani, İstanbul\'a geldi. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City\'nin formasını giyen Cezayirli golcü Slimani, İngiltere\'nin Londra kentinden kalkan tarifeli uçuşla TSİ 00.20\'de İstanbul Atatürk Havalimanı\'na ulaştı. Slimani\'yi Fenerbahçe Kulübü yetkililerinden Baturalp Soydaş ve sportif direktör Damien Comolli\'nin yardımcılarından Yakup Elyazar karşıladı. 30 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertli kulüp ile sözleşmenin son detaylarını görüşerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.