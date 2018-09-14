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(Görüntülü) Siverek'te Uçurtma ŞenliğiSiverek'te Uçurtma Şenliği

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde belediye kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyer öğrencilere Uçurtma Şenliği düzenlendi

14 Eylül 2018 18:17

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA (DHA) Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde belediye kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde eğitim gören kursiyer öğrencilere Uçurtma Şenliği düzenlendi. Kadın Aile Hizmetleri Müdürlüğü usta öğreticiler ve öğrencilerin Şanlıurfa Hilvan karayolu üzerinde bulunan Millet Bahçesi\'nde düzenlemiş olduğu uçurtma şenliğine belediye başkanı Resul Yılmaz da katıldı. Öğrencilerin ilgisi ile karşılanan Başkan Yılmaz öğrencilerin yapmış olduğu küçük gösteri izledi. Başkan Yılmaz, yaklaşık 100 öğrenciye uçurtma hediye etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kadın Aile Hizmetleri Müdüresi Bahar Çiftseven, Bizler bugün kursiyer öğrencilerimizde birlikte Millet Bahçesi\'ne gelerek uçurtma şenliği düzenledik. Öğrencilerimiz özgürce koşum eğlenip, uçurtma uçuruyor dedi.

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