(Görüntülü) Siverek'te Sakal-ı Şerif sahurda ziyarete açıldı

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde Sakal-ı Şerif, sahur vakti ziyarete açıldı.



Camikebir Mahallesi\'nde bulunan Ulu Cami\'deki Sakal-ı Şerif, İlçe Müftüsü Burhan Barut ve görevliler tarafından korunduğu kasadan dualar ve tekbirlerle çıkarıldı. Ardından sarıldığı 40 bohça, dualar eşliğinde açılan Sakal-ı Şerif özel kutuya konularak sahur vakti ziyarete açıldı. Sakal-ı Şerif\'i görmek isteyenler kuyruk oluşturdu.



İlçe Müftüsü Burhan Barut, \"Yavuz Sultan Selim döneminde özel hediye edilmiş ve Siverek\'e getirilirken konaklanan her yerde kurban kesilerek buraya kadar getirilmiştir\" dedi.



Sakal-ı Şerif’in ziyarete açıldığı saatlerde bazı vatandaşlar caminin kapısında da kurban kesti.