(Görüntülü) Siverek'te festival maratonu tamamlandı

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'nın Siverek Belediyesince organize edilen \'Takoran Kültür ve Doğa Festivali\' etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarı maraton koşusu tamamlandı. Nissibi Köprüsü\'nde başlayan ve 340 sporcunun katıldığı 21 kilometrelik yarı maraton renkli görüntülere sahne oldu. 14 kategoride yapılan maraton koşusunu 180 sporcu tamamlarken, 52 koşucu ise dereceye girdi. Baki Mahallesi\'nde tamamlanan maraton koşusunda bitiş noktasına gelen sporcular, mahalle sakinleri tarafından alkışlarla karşılandı. Maraton sonunda bayanlar kategorisinde Fatma Demir birinci, Büşra Nur Koku ikinci, Bahar Atalay ise üçüncü oldu. Erkekler kategorisinde ise Saffet Erkatmış birinci, Muhammed Can Ağyürek ikinci, Alper Demir üçüncü oldu. Koşunun sorunsuz olarak tamamlanmasının ardından Recep Tayyip Erdoğan Sosyal Tesisleri ve Mesire Alanı\'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Resul Yılmaz, Festival vesilesiyle güzel şehrimiz Siverek\'i tanıtmayı hedefliyoruz ve inanıyorum ki bunu da başardık dedi. Dereceye girenlere ödülleri ve madalyaları Belediye Başkanı Resul Yılmaz ve protokol üyeleri tarafından verildi.