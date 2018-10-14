(Görüntülü) Siverek'te davullu zurnalı tekne gezisi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA\'nın Siverek ilçesinde vatandaşlar, belediye tarafından düzenlenen ücretsiz gezilerle Takoran Vadisi\'ni, davul ve zurna eşliğinde halay çekerek dolaşıyor. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Fırat Nehri\'nin ve üzerinde Siverek ile Adıyaman’ı birbirine bağlayan Türkiye’nin en büyük 4\'ncü eğik askılı asma köprüsü ünvanına sahip Nissibi köprüsünün bulunduğu vadide Siverek Belediyesi tarafından 55 bin metrekare alan üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan isminin verildiği mesire alanı yapıldı. İlçe merkezinden servisler ile ücretsiz olarak vadiye gelen vatandaşlar, belediyeye ait teknelerle ücretsiz tur atıyor. İki tekne ile vadide günde 4 kez düzenlenen tekne gezilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Haftanın 6 günü düzenlenen ve davul ile zurna eşliğinde halayların çekildiği tekne gezilerine günde yaklaşık 2 bin kişi katıldığı belirtildi. Takoran Vadisi\'nin el değmemiş doğası ve kaya mezarlarıyla tarihi yapılar arasındaki kanyon ve koylarıyla \'saklı cennet\' olarak adlandırıldığını anlatan Siverek Belediye Başkanı Resul Yılmaz, bölgeyi turizm cazibe merkezi haline getireceklerini belirtti. Yılmaz, şunları kaydetti: \"Vadide görülmesi gereken doğal güzellikler var, kanyonlarımız var, yarım ada şeklinde Baki köyümüz var, koylarımız var, seyir tepelerimiz, yüzen restoranlarımız bulunmakta. Amacımız başta Siverek çevre illerden ve ülkemizin her ilinden vatandaşlarımızın gelip bu doğal güzellikleri görmesi ve keşfetmesi. İlçe merkezinden vadiye ulaşımı ve vadide tekne gezilerini ücretsiz yaptık. Vatandaşlarımız gönül rahatlığı gelip gezsinler istedik.\"