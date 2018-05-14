(Görüntülü) Siverek'te ABD protestosu



Mehmet SEZGİN ŞANLIURFA,(DHA) Şanlıurfa\'nın Siverek ilçesinde, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, ABD\'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs\'e taşımasına ve Fransa\'da yayınlanan Kur\'an-ı Kerim\'den bazı ayetlerin çıkarılması gerektiğini söyleyen bildiriye tepki gösterdi.



Öğle namazının ardından Güzelkuyu Meydanı\'nda toplanan kalabalık, \'Kudüs Müslümanlarındır\' yazılı pankart açarak basın açıklaması yaptı. Kalabalık adına basın açıklamasını Siverek-Der yöneticisi Halil Özer yaptı. Özer\'in açıklamasının ardından bir süre \'Kahrolsun İsrail. Müslüman uyuma, Kudüs\'e sahip\' sloganları atıp, dağıldı.

