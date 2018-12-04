(Görüntülü) Siverek Belediyesi'nden ağaçlara kuş yuvası

Mehmet SEZGİN-ŞANLIURFA-DHA) Şanlıurfa\'nın Siverek Belediyesi tarafından ilçe genelindeki park ve bahçelerde bulunan ağaçlara kuş yuvaları monte edildi. Kış aylarında kuşların sıcak bir ortamda yuva yapmaları için başlatılan \'kuş evi\' projesi kapsamında ilçe merkezinde bulunan Gazi, Lezgo, Ağaçhan ve Kanlıkuyu parklarına yuvalar yapıldı. Parklarda montajı yapılan kuş yuvaları sayısının arttırılacağı bildirilirken, kuş yoğunluğu fazla olan parkların öncelikli olacağı ifade edildi. Çalışmalarla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Ahmet Öncül, Kış kendisini yavaş yavaş hissetmeye başlarken havaların soğumasıyla birlikte göçmen kuşlar güneye göç etmeye başladı fakat kent merkezinde kalan kuşları kış aylarındaki soğuk havalardan korumak için muhtelif parklarımıza kuş yuvaları yerleştirmeye başladık. Ekiplerimiz şu an montajını yapıyor dedi. İlçe merkezinde bulunan parklarda kuş evlerinin montajına devam edeceği belirtildi.