(Görüntülü) ŞİVELİ REKLAM FİLMİ MÜŞTERİ SAYISINI ARTTIRDI

Haber- Kamera Cavit AKGÜN MUĞLA, (DHA)MUĞLA ŞİVELİ REKLAM FİLMİ MÜŞTERİ SAYISINI ARTTIRDI MUĞLA\'da üç yıldır pide salonu işleten 41 yaşındaki Davut Uyumaz, çektirdiği reklam filmiyle müşteri sayısını ve satışlarını arttırdı. Muğla şivesiyle çekilen film sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılırken, izleyenleri kahkahaya boğdu.Muğla\'nın Menteşe ilçesinde pazarlamacılık yapan Davut Uyumaz, her hafta pide yemek için otomobiliyle Aydın\'ın Nazilli ilçesine gitmemek için il merkezinde kendisi pide salonu açtı. Emirbeyazıt Mahallesi\'nde Avcılar Sokak üzerinde 2015 yılından bu yana işletmecilik yapan Uyumaz, müşterilerini artırmak için çözüm arayışına girdi. Çevresindeki kişilerinden fikirlerinden faydalanan Uyumaz, reklam filmi çektirmeye karar verdi. Muğla\'nın Ula ilçesinin ünlü turistlik mahallesi Akyaka\'da başlayıp, pide salonunda son bulan reklam filminde, sevilen dizi oyuncusu Gülnihal Demir\'in yanı sıra Osman Bayer de rol aldı. Senaristliğini Yiğit Dören\'in, yönetmenliğini ise Murat Günay\'ın üstlendiği Muğla şivesi ile çekilen film, kısa sürede sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşıldı. Türkiye\'nin çeşitli illerinden işyerine pide yemeye gelenler olduğunu ifade eden işletme sahibi Davut Uyumaz, Ailemle birlikte haftada iki gün Nazilli\'ye pide yemeye gidiyorduk. Mekan sahibi arkadaşım olduğu için bizden hesap almıyordu. Bu durum karşısında mahcup oluyordum. Yaşadığımız yol yorgunluğunu da göz önüne alarak Muğla\'ya pide salonu açmaya karar verdim. Halkımızın işletmemize ilgisini artırmak için arayışlara girdim. Sevdiğim insanların da fikrini alarak reklam filmi çekmeye karar verdim. Muğla şivesiyle çekilen filmin bu kadar etkili olacağını düşünmemiştim. Müşteri sayımızda ve paket servisimizde ciddi oranda artış oldu. Türkiye\'nin çeşitli illerinden işyerimize pide yemeye bile gelenler oluyor. Kalitemizden asla ödün vermeden yolumuza devam edeceğiz. Gösterilen ilgiden dolayı herkese teşekkür ediyorum dedi.Uşak\'tan Muğla\'ya pide yemek için geldiğini belirten müşterilerden Hale Ataman, Reklam filmini Facebook\'ta izledim. Filmin yöresel şiveyle çekilmesi insanda etki bırakıyor. Pideyi yapan ustanın ellerine sağlık. Tadı damağımda kaldı. Artık 15 günde bir buraya gelirim diye konuştu.