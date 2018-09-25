(Görüntülü) Sivas'ta trafiği rahatlatacak 'Mevlana Tüneli' açıldı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi\'nce şimdiye kadar yapılan en büyük proje olan, 115 milyon lira maliyetli Mevlana Tüneli tamamlandı. Belediye bütçesiyle yapılan ve hizmete alınan proje, kentin kuzey- güney bağlantısını sağlayarak, trafik yoğunluğunu azalttı. Sivas Belediyesi\'nin en büyük projelerinden olan ve yapımına 2 yıl önce başlanan Mevlana Tüneli, tamamlandı. Belediye bütçesiyle tamamı yapılan tünelin açılmasıyla şehir trafiği büyük ölçüde rahatladı. Tünel, 550 metre uzunluğunda, çift tüplü olarak inşa edildi. Trafiğe iki yönlü açılan tünelin, sürücüler tarafından gün boyu kullanıldığı görüldü. Tünelin trafiğe açılmasıyla Mevlana Mahallesi\'nden Aydoğan Mahallesi\'ne ulaşım, daha önce yaklaşık 18 dakikada sağlanırken, bu süre 1 dakikaya indi. İnşa edilen tünelin şehir trafiğini rahatlattığını belirten Belediye Başkanı Sami Aydın, az sayıda ilde belediye bütçesiyle böyle proje yapılabildiğini belirtti. \'MALİYETİ 115 MİLYON CİVARINDA\' Proje hakkında bilgi veren Sivas Belediye Başkanı Aydın, \"Mevlana- Yüceyurt Tüneli Sivas\'ımızın doğusuyla kuzeybatısını birbirine bağlayan bir aks oluşturdu. Sivas merkezdeki trafik yoğunluğunu büyük ölçüde rahatlatan ulaşım noktasında belediyemizin yaptığı en büyük proje diyebiliriz. Şu an çalışmalar tamamlandı. Vatandaşın kullanımına sunduk. Bu projeyi tamamen belediye imkanlarıyla hayata geçirdik. Projenin tünel kısmı yaklaşık 100 milyon lira civarında bir maliyetle gerçekleşti. Bağlantı yolları, kamulaştırmalarla beraber 115 milyon civarında bir toplam maliyeti oldu. Burası adeta iki ana damarı birbirine bağlayan bir bölüm. Bir tarafta Menderese Caddesi şehrin kuzeyinden gelen ana aks diğer tarafta da Mevlana Caddesini askeri alanın alt kısmından bağlayacak şekilde bir proje. Tabi Sivas\'a ulaşım noktasında çok ciddi imkanlar, avantajlar sundu. Bölgemizin gelişmesi, ticari potansiyeline ve bu bölgenin gelişmesine ciddi katkılar sundu. Sivas için çok çok önemli bir ulaşım aksı oldu burası. Şehrimize, vatandaşlarımıza ve mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diliyorum\" dedi. ULAŞIM, 18 DAKİKADAN 1 DAKİKAYA DÜŞTÜ Kullanıma açılmasıyla tünele yoğun ilgi gösterildiğini belirten Aydın, \"Biz yaptığımız sayımda bir saatte yaklaşık 2 bin 500 aracın geçtiğini görüyoruz. Tabi bu çok daha yeni. Zaman içerisinde bu sayının daha da artacağını düşündüğümüzde şehir merkezindeki ciddi bir yükü, kent meydanı ve meydanın etrafındaki kavşakları ciddi şekilde rahatlatacak bir çalışma oldu. Bu bakımdan da son derece önemli. Tabi bu bölge şehre çok yakın olmasına rağmen karşıdan karşıya yani Mevlana bölgesiyle Aydoğan bölgesini birbirine ulaşımı yaklaşık 17-18 dakikada olurken bu projeyle bu süre 1 dakikaya düştü. Bu açıdan hem yakıt tasarrufu hem zaman tasarrufu bakımından da gerçekten önemli bir hizmet olduğu kanaatindeyim\" diye konuştu. \'İĞNEYLE KUYU KAZDIK\' Tünelin üzerinde askeri kışla ile tescilli tarihi binaların olması nedeniyle hassas çalışma yapıldığını aktaran Başkan Aydın, \"Zemin yapısı çok sert değil bu bölgede. Dolayısıyla tünellerde zemin ne kadar sert olursa tünel yapımı o kadar kolay olur ve ekonomik olur. Buradaki zemin yapısı dördüncü derece dediğimiz kısmen yumuşak bir bölgeydi. Üzerinde de tescilli tarihi yapılar, askeri yapılar vardı. Bunlara zarar vermemek adına son derece hassas çalıştık. Adeta iğneyle kuyu kazdık, diyebiliriz\" dedi.