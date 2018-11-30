(Görüntülü) Sivas'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 yaralı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta motosikletin yayaya çarpması sonucu yaşanan kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza saat 19.30 sıralarında Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde Batuhan Gürcüoğlu (21) yönetimindeki 58 BB 915 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay Güven\'e (22) çarptı. Kaza sonrası devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan Gürcüoğlu ile çarptığı Oktay Güven ağır yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen ambulanslarla yaralılardan Gürcüoğlu Numune Hastanesi\'ne, Güven ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Her iki yaralının da sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.