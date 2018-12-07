(Görüntülü) Sivas'ta koyun- keçi vebası paniği

Hüsnü Ümit AVCI/ZARA (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Zara ilçesine bağlı Aluçlubel köyünde, koyun- keçi vebası nedeniyle yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. ​İlçeye bağlı Aluçlubel köyünde yaklaşık bir ay önce koyun ve keçi ölümleri görülmeye başlandı. Ölümler devam edince köylüler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü\'ne bilgi verdi. Köye gelen ekipler, ölümlerin vebadan kaynaklandığını tespit etti. Köylüler tedirgin olurken, köyden hayvan alım ve satımı da durduruldu. Ayrıca veteriner hekimler köye gelerek ilaçlama ve aşılama çalışması yaptı. \'BU BİR AFET, BİZE YARDIMCI OLSUNLAR\' Antalya\'da 40 yıl yaşadıktan sonra döndüğü köyünde hayvancılık yapan Ekrem Çelik (66) kredi ile aldığı 125 küçükbaş hayvandan 60\'ının telef olduğunu belirterek, \"60 hayvanımı kaybettim. Veba hastalığı çıktı. Bu bir afet. Hayvanlarım kırılıyor. Sadece bende değil, köydeki tüm arkadaşlarda bu hastalık var. Bu bir afettir. Ben büyüklerimize sesleniyorum. Bize yardımcı olsunlar. Yapacak bir şey yoktur. Ölümler devam ediyor\" dedi. Eşi Zeynep Çelik ise, \"1 aydır bu hastalık var. Yem yemiyor, su içmiyorlar. Ölümler devam ediyor. Sadece bizim köyün çevresinde bu ölümler var\'\' diye konuştu. \'YAKLAŞIK 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN TELEF OLDU\' Köy muhtarı Özcan Çelik ise hastalığın yaklaşık bir ay önce görülmeye başladığını belirterek, \"Hayvan ölümleri sonrası ekiplerin yaptığı tahlil sonuçlarında veba hastalığı olduğu ortaya çıktı. Burada yetiştiricilerimiz çok mağdur. Yaklaşık 200 küçükbaş hayvan telef oldu. Ölümler devam ediyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince aşılama yapıldı. Buradan büyüklerimize sesleniyoruz. Bu yetiştiricilere yardım edilsin\" ifadelerini kullandı.