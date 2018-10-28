(Görüntülü) Sivas'ta köylülerin 60 yıl sonra su sevinci

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS\'ın Suşehri ilçesine bağlı Gözköy\'deki su sıkıntısı, kaymakamlığın çalışmaları sonucu ziraat kuyularından su çıkarılıp, borularla köye getirilmesiyle 60 yılın ardından sona erdi.



Suşehri\'ne 7 kilometre uzaklıktaki 150 hane ile 600 nüfusun olduğu Gözköy\'de, 1950\'li yıllara kadar yeterli olan çeşme suyu, zamanla azalınca köylüler susuz kaldı. Çevrede aramalara rağmen uygun su kaynağı bulunamadı. Yıllarca çevre köylerden ya da kuyu suyu ile ihtiyaçlarını karşılayan köylülerin sıkıntısı için Suşehri Kaymakamlığı\'nca çalışma başlatıldı. Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında Suşehri ilçesindeki ziraat kuyularından çıkarılan su, köye tahsis edildi. Borularla köye getirilen su için açılış programı düzenlendi. Gözköy İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen açılışa İlçe Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Fazlı Yüksel, kurum müdürleri, köy muhtarları ve çok sayıda köylü katıldı. Açılışta dualar eşliğinde kurban kesildi. Yıllar sonra şebeke suyuna kavuşan köylüler ise büyük mutluluk yaşadı.



Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, su sorunun daha önce çözülmesi gerektiğini belirterek, \'\'Su kaçak ve benzeri olmasın diye bütün evlere sayaç taktırdık. Bu su sayaçla geliyor. Suyun kıymetini bilin. Su hayattır. Devletin görevi vatandaşına hizmet etmektir. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Ben öncelikle köy muhtarımıza, dernek yönetimine, bu konuda benim en büyük destekçilerime ve bu işte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bu su size ananızın ak sütü gibi helal olsun\" dedi. Konuşmanın ardından açılış gerçekleştirildi.