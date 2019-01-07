(Görüntülü) Sivas'ta kar esareti; 406 köy yolu ulaşıma kapalı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta 1 haftadır etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 406 köy yolu, ulaşıma kapandı. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için kent merkezi ve Şarkışla ilçesi ile köylerde eğitime ara verildi. Kar yağışının kentte gün boyu süreceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Sivas\'ta 1 haftadır yoğun kar yağışı etkili olurken, yaz aylarında kent sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği mesire alanları boş kaldı. Kent yakınlarındaki Paşabahçe Mesire Alanı\'nda, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı. Paşabahçe\'deki şelale, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu. Kent merkezinde bulunan Aksu Parkı\'nda da güzel kar manzaraları oluştu. Eksi 6 derece olan hava sıcaklığı nedeniyle parkın ortasındaki süs havuzu da kısmen dondu. TAŞIMALI EĞİTİME KAR ENGELİ Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle bugün için il merkezi ve köylerde taşımalı eğitime ara verildi. Şarkışla ilçesindeki okullar da tatil edildi. Valilikten yapılan açıklamada, meteoroloji verileri doğrultusunda, kar yağışının gün boyu devam edeceği, yüksek kesimlerde kuvvetli buzlanma, don ve şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi. Taşımalı eğitimde aksamalar olabileceği ihtimali üzerime kent merkezi ve merkez köylerde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı taşımalı eğitim yapılan her tür ve derecedeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bugün için eğitime ara verildi. 406 KÖY YOLU KAPALI Kar yağışı, yerleşim yerlerine ulaşımı da etkiledi. Kent merkezinde 23, ilçelerden Akıncılar\'da 2, Altınyayla\'da 7, Doğanşar\'da 21, Gölova\'da 4, Gürün\'de 34, Hafik\'te 13, İmranlı\'da 69, Kangal\'da 32, Koyulhisar\'da 21, Suşehri\'nde 10, Şarkışla\'da 59, Ulaş\'ta 16, Yıldızeli\'nde 38 ve Zara\'da 57 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor. İl Özel İdaresi\'nce merkez ve ilçelerde 32 greyder, 19 yükleyici, 10 dozer, 9 kar bıçaklı kamyon, 29 destek aracı kullanılarak, 211 kişilik personel ile karla mücadele çalışması sürdürülüyor.