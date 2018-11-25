(Görüntülü) Sivas'ta 'kadına şiddet' tepkisi

Hüsnü Ümit AVCI- Hüsne AKKAYA/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta AK Parti Kadın Kolları ve Kadın Platformu üyeleri \'25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle basın açıklaması yaptı. Sivas Kadın Platformu üyeleri, \'Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\' nedeniyle Atatürk anıtı önünde toplandı. Platform üyeleri ellerinde \'Gücünü sevmek için kullan\' ve \'Eşit değilsen şiddet mağdurusun\' yazılı dövizlerle \"Kadına şiddete hayır\" sloganı atarak tepki gösterdi. Etkinlikte saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan platform üyesi Sivas Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Nurten Yanalak, \"Biz kadınlar insanız. Bizi döven, bizi öldüren erkekleri dokuz ay biz karnımızda taşırız. Biz bakımını sağlar, büyütürüz. Kadınlar olarak şiddeti sadece fiziksel olarak yaşamıyoruz. Cinsel şiddette çocuk yaşlara 3- 5 yaşına kadar indi. Bu ahlaki çöküntünün sonu ne zaman gelecek? Sivas kadın dernekleri olarak Türk kadınına dünyanın en gelişmiş ülkelerinden çok daha önce haklarımızı veren Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü\'nün sembolleri olan Dominik Cumhuriyeti\'nin diktatör yöneticisine karşı geldikleri için öldürülen 3 kardeş olan Mirabal kardeşleri ve dünyada ve ülkemizde şiddete maruz kalarak katledilen tüm kadınları saygı ile anıyoruz. Şiddet uygulayan zihniyeti kınıyor, şidete hayır diyoruz\" dedi. \'AK PARTİLİ EKİNCİ: ŞİDDETİN HER TÜRÜNE KARŞIYIZ AK Parti Kadın Kolları da yürüyüş ve basın açıklaması yaparak kadına şiddete \'hayır\' dedi. Kent meydanında düzenlenen etkinliğe AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Kadın Kolları Başkanı Arzu Polat ile çok sayıda partili katıldı. Açıklamada bulunan Milletvekili Semiha Ekinci, AK Parti iktidarları döneminde sadece kadına değil, tüm bireylere önem verildiğini söyledi. Ekinci \"Burada sadece kadına yönelik şiddet demek çok doğru değil. Biz şiddetin her türüne karşıyız. Çocuğa şiddete de karşıyız, doğaya şiddete de karşıyız, hayvanlara şiddete de karşıyız. AK Parti olarak tüm şiddete turuncu çizgimizi çekiyoruz\" diye konuştu.