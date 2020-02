(Görüntülü) Sivas'ta hava bisiklet parkuru açılıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS Belediyesi, Paşabahçe mesire alanında Türkiye\'nin ilk milli üretim yerli hava bisikleti parkurunu hayata geçirdi. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hobbit Evleri ile adından söz ettiren Paşabahçe\'de 50 dönüm alana yapılan Türkiye\'nin ilk yerli ve milli hava bisiklet parkurunun yapımı tamamlandı. Yerden yaklaşık 4 metre yükseklikte ve 100 metre parkur uzunluğuna sahip hava bisikleti macera tutkunlarına ev sahipliği yapacak. Pedal çevirerek sürülen hava bisikleti her yaş grubuna hizmet verecek. Maceraseverler gökyüzünde pedal çevirmenin keyfini yaşayacak. Konu hakkında açıklama yapan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Paşabahçe\'de son olarak 100 dönümlük bir yeşil alan yapıldığını, bunun 10 dönümüne oyun parkı yaptıklarını söyledi. Aydın \"Paşabahçe bildiğiniz gibi millet bahçesine dört dörtlük uyan bir yer. Sivas\'ın adeta yaz dönemlerinde, özellikle kışın da ayrı bir cazibesi var ama yazın burası tabiri caizse iğne atsanız yere düşmüyor. Böyle bir alanda her sene ilave çalışmalar yapıyoruz. Bu sene 100 dönüm yeşil alan ilavesi yaptık. 50 dönümü bu kısım 50 dönümü yamaç evlerin olduğu bölge. 50 dönümün olduğu bu bölge çocuklara yönelik. 10 dönüm de oyun parkı yaptık. Şu an tamamlanma aşamasında\" dedi. \'YERLİ VE MİLLİ MALZEMELER KULLANDIK\' Oyun parkında tamamen yerli ve milli malzemelerin kullanıldığını ifade eden Aydın, hava bisikletinin de Türkiye\'de ilk defa Sivas\'a kurulduğunu belirterek şöyle konuştu: \"Burada çocuklar için kaydıraklar var, tırmanma şeritleri var, vücut geliştirici her alanda kol, bacak, bel vs o tür oyunlar var ama Türkiye\'de yerli ve milli ilk defa hava bisikletleri var. Bildiğim kadarıyla firmamız da ilk örneğini burada kurdu. Bu çocuklar tarafından çok büyük bir ilgi görecek bir çalışma. Yine kulelerimiz var. Burada asıl hedef çocukların oyun oynarken vücut gelişimini de sağlamalarını hedefliyoruz. O doğrultuda bir çalışma yapıyoruz. Tabi çok sayıda farklı adlandırılan aletlerimiz var. Tamamen 10 bin metrekare alan çocuklara ait olacak. Yumuşak zemin olacak. Etrafını da kapatacağız. Çocuk dünyası gibi bir isim versek yanlış olmaz. Bu ay sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Paşabahçe\'de adeta yok yok. Şu ana kadar düzenlediğimiz alan 400 dönümü geçmiş durumda. Her yılda yeni ilave çalışmalar yapıyoruz. Tabi her yaşa hitap eden bölümler var, etaplar var. Bu kısımda çocuklara yönelik vücut geliştirmeleri için, oyun oynamaları için planladığımız bir alan. Paşabahçe\'ye ayrı bir renk, ayrı bir farkındalık katacağı kanaatindeyim.\" \'5 MİLYON LİRA HARCANDI\' Oyun parkının da içerisinde yer aldığı 50 dönüm alan için yaklaşık 5 milyon lira para harcandığını ifade eden Aydın \"Parkta bulunan malzemelerin özellikle yerli ve milli olmasına dikkat ettik. Bundan sonra yapacağımız çalışmalarda buna azami ölçüde önem veriyoruz. Bu da onlardan ilki oldu. Bu 50 dönüm düzenlediğimiz alanın bize maliyeti yaklaşık 5 milyon lira oldu. Tabi bu çocuk bölümü yaklaşık yüzde 10\'una tekamül ediyor, ama burada çok sayıda aletler var. Bir bütün olarak ihale yaptık. Kullanımlar ücretsiz ama belki hava bisikletleri için sembolik bir ücret koyabiliriz\" dedi.