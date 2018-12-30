(Görüntülü) Sivas'ta Alperen Ocakları'ndan 'Doğu Türkistan' yürüyüşü

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta Alperen Ocakları üyeleri, Çin\'in, Doğu Türkistan\'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı kar altında yürüyüş düzenleyerek, protesto etti. Alperen Ocakları İl Başkanlığı üyeleri, Çin\'in, Doğu Türkistan\'da Uygur Türklerine uyguladığı baskıyı protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Atatürk Caddesi üzerinde bulunan İl Başkanlığı önünde, kar altında başlatılan yürüyüşte katılımcılar, ellerinde çeşitli dövizlerle Çin\'i protesto etti. Yürüyüşe BBP İl Başkanı Uğur Bulut ve kentte yaşayan Doğu Türkistanlılar ile yaklaşık 350 kişi katıldı. Yürüyüş, kent meydanında sona erdi. Burada grup adına basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alperen Ocakları Sivas İl Başkanı Şehrettin Çatalçam, \"Doğu Türkistan\'dan yükselen feryat yüreğimizi dağlamaktadır. 21\'inci yüzyılın ilk çeyreğini doldurmak üzere olduğumuz şu günlerde, dünyanın gözü önünde Doğu Türkistan\'da bir insanlık dramı yaşanmaktadır. Tek suçluların Müslüman-Türk olan, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz yaklaşık 250 yıldır zalim Çin\'in zulmü altında verdikleri varlık mücadelesinin en çetin günleri yaşanmaktadır. Doğu Türkistanlı soydaş dindaşlarımız kan ağlarken bütün dünya kör, sağır, dilsiz bir şekilde bu hayasız bu alçakça zulmü seyretmektedir. İnsan hakları havarisi olduğunu iddia eden Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve diğer uluslararası kuruluşlar cızırtıyı geçmeyen bazı ufak tefek tepkiler dışında duyarsız davranmaktadır. İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere Müslüman kuruluşların tepkisizliği de manidardır. Büyük Türk milleti bunu unutmayacaktır\" dedi.