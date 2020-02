(Görüntülü) Sivas'ta 5 yıldızlı hayvan bakım merkezi hizmete girdi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediyesi tarafından Türkiye\'nin en büyük barınaklarından biri olarak planlanan ve 6 milyon liraya mal olan yeni Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi hizmete girdi. Yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni barınak, hayvan oteli hizmeti de verecek.



2007 yılında açılan Sivas Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilite Merkezi\'nin yetersiz kalmasının ardından, daha kapsamlı bir barınak yapılması için proje hazırlandı. Hayvanların doğal ortamda barınmaları ve kafeslerden çıkarak rahat hareket etmelerinin sağlanması amacıyla, yaklaşık 70 dönüm arazi üzerine kurulan yeni merkez, her yönüyle örnek olacak şekilde planlandı. Yapımına geçen yıl başlanan merkez, geçen hafta yaklaşık 900 hayvanın taşınması ile hizmete girdi. Yaklaşık 6 milyon liraya kurulan yeni merkezde hayvan hastanesi, hayvan ambulansı, oyun parkurları ve doğal ortama uygun donatılar yer aldı. Hasta hayvanların tedavilerinin de yapılacağı yeni merkezde, dışarıdan getirilecek sahipli hayvanlar da ameliyat edilerek tedavi ve bakımları yapılabilecek. Merkezde ayrıca, kent dışına çıkarken evcil hayvanlarını yanlarında götüremeyen aileler için de hayvan oteli hizmeti verilecek.



\'HER TÜRLÜ İMKAN SAĞLANACAK\'



Tesis hakkında bilgi veren merkez sorumlusu ve veteriner hekim Şahin Alıcı, yeni merkezle birlikte hayvanlara her türlü imkanın sağlandığını söyledi. Alıcı, \"Yaklaşık 10 gün önce yeni barınağımıza taşındık. Şu an 900 civarında hayvanımıza yeni barınağımızda hizmet vermeye başladık. Yeni barınağımızda şartlarımız daha iyi olacak. Ayrıca hayvan oteli projemiz var, çok yakında hizmete girecek. Bu proje kapsamında tatile veya şehir dışına çıkacak vatandaşlarımızın hayvanlarına ücreti mukabilinde bakacağız. Şu an bütün hayvanlarımızın kendilerine özel kulübeleri var, toprak zeminde gezme alanları var, hayvanlarımıza ait yemek ve su kaplarımız var. Bireysel olarak hayvanlarımıza daha fazla ilgi göstermeye başladık. Kışın hayvanların soğuktan etkilenmemeleri için kulübelerin içerisinden geçen sıcak su boruları var ve bu borular sayesinde hayvanlarımız kışın üşümemiş olacak. Eksik olan alet ve ekipmanlarımızın gelmesi ile birlikte hayvanlarımızı daha detaylı muayene etme imkanımız olacak. Yeni ameliyathanemize kavuştuk, daha detaylı çalışma imkanına sahip olacağız\" dedi.