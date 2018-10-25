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(Görüntülü) Sivas'ta, 27 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan kontrolde 27 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı

25 Ekim 2018 16:42

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta polis ekiplerince yolcu otobüsünde yapılan kontrolde 27 Afgan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Polis ekipleri, gece saatlerinde Sivas-Erzincan karayolu üzerinde uygulama yaptı. Kontrol noktasında, Van\'dan Ankara\'ya giden 34 PV 8658 plakalı yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Otobüste yapılan incelemede, 27 Afganistan ve Pakistan uyruklu kaçak göçmen olduğu belirlendi. İran üzerinden yurda kaçak giren göçmenlerin, Ankara\'ya gitmek istedikleri belirlendi. Otobüse cezai işlem uygulanırken, kaçak göçmenler Numune Hastanesi\'ndeki sağlık kontrolünün ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

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