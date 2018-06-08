(Görüntülü) Sivas'ta '15 Temmuz Şehitler Meydanı' açıldı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark düzenlenen törenle açıldı. Sivas Belediyesince 2016 yılında yapımına başlanan, 7 bin metrekare alana sahip 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve 800 araçlık çok katlı yeraltı otoparkı tamamlandı. Valilik Binasını koruma altına alıp gün yüzüne çıkararak, tarihi kent meydanına kazandırmak ve şehir içi otopark sorununa çözüm bulmak için yapılan meydan için açılış töreni düzenlendi. Açılışa Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Milletvekilleri Selim Dursun, Habip Soluk, Belediye Başkanı Sami Aydın, Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Hızal, kurum müdürleri, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından başlayan törende konuşan Sivas Valisi Davut Gül, \"Bu projenin yapılması önemli. Ama bu projenin estetik olarak yapılması, projenin üstünün düzenlerken aynı zamanda şehire nefes aldıracak otoparkın düşünülmesi çok önemliydi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu açılış Sivas\'ın ve Türkiye\'nin zenginleştiğini gösteriyor\" dedi. Belediye Başkanı Sami Aydın ise kente yeni bir eseri kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Meydanı ve Çok Katlı Yeraltı Otopark\'ın açılış kurdelası kesildi. Açılışın ardından ise protokol üyeleri ve katılımcılar meydanı gezdi.