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Spor

(Görüntülü) Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)   Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı

03 Temmuz 2018 00:07

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)


 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği ilk antrenmanla başladı. 

Kulüp tesislerinde yeni teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde topbaşı yapan kırmızı beyazlı ekip, çalışmalarına düz koşu ile başladı. Daha sonra futbolcular açma germe hareketleri ve top kapma çalışması yaptı. Antrenmanda Gençlerbirliği\'nden transfer edilen Uğur Çiftçi ile Altınordu\'dan transfer edilen Erdoğan Yeşilyurt da yer alırken, kırmızı beyazlı ekibin Brezilyalı oyuncusu Robinho\'nun antrenmanlara yarın katılacağı, Kone ve N\'Dinga\'nın ise hafta içerisinde takımla birlikte çalışmalara başlayacağı öğrenildi. İdmanı izlemek için kulüp tesislerine gelen  bir grup taraftar, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirerek bir süre tezahürat yaptı. İdmanı asbaşkan Faruk Taşseten ile yönetici Ekrem Munar da takip etti. 

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